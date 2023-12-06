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Spor

Abdullah Avcı kupa hedefinin altını çizdi: "Kupanın favorisiyiz"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Çorumspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Avcı, tur atladıkları mücadele sonrasında Türkiye Kupası'nın favorisi olduklarını söyledi.

23:35 - 6/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Abdullah Avcı - Trabzonspor Teknik Direktörü
Abdullah Avcı - Trabzonspor Teknik Direktörü

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Çorumspor'u mağlup ettikleri maçtan sonra kupadaki iddiaları hakkında konuştu. Avcı, rakip takımın oynadığı oyunu överken kendilerinin kupanın favorisi olduğunu söyledi.

İşte Abdullah Avcı'nın açıklamalarından öne çıkanlar;

"Öncelikle rakibimizi kutlayalım. Serkan Özbalta ile birlikte modern futbol oynuyorlar. Son 4 maçlarını da kazanmışlardı. Kazandığımız için mutluyuz"

"Bir kupa varsa ortada Trabzonspor her zaman taliptir. Trabzonspor, bu kupayı 9 kez kazanmış bir şehirdir. Kupanın favorisiyiz."

"Trabzonspor'un öncelikli hedefi Avrupa kupalarına katılabilmek. Türkiye Kupası'nda 5 maç sonra bunu cebimize koyabilirsek çok güzel olur"




#Trabzonspor
#Abdullah Avcı
#Çorumspor
20 dakika önce
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