Spor Abdullah Avcı "Taraftara transferden daha çok ihtiyacımız var"
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Abdullah Avcı: "Taraftara transferden daha çok ihtiyacımız var"

Türkiye Kupası 5. turu maçında konuk ettiği Samsunspor’u 3-0 yenerek son 16 turuna yükselen Trabzonspor’un teknik direktörü Abdullah Avcı, düzenlediği basın toplantısında, 41 gün sonra resmi müsabaka oynamaya başladıklarını belirterek, iyi bir takıma karşı iyi bir galibiyet aldıklarını belirtti. Abdullah Avcı'nın açıklamalarının tamamına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi İHA
Abdullah Avcı mesaj verdi: Taraftara, transferden çok ihtiyacımız var
Abdullah Avcı ve Hüseyin Eroğlu

Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, kupada Samsunspor'u 3-0'la eledikleri maçın ardından konuştu.

Abdullah Avcı: "Hepsinden daha fazlasına isteyeceğim"

Dünya Kupası öncesinde 22 resmi karşılaşma oynadıklarını, kamp döneminde güçlü güçsüz yanlarının analizlerini yapıp oyun ve oyuncuların düşük performansını yukarıya çekmeye çalıştıklarını belirten Avcı, "Antrenman modelleri, oyun içinde planlar değişti. Bazı oyuncuların gerçek yerinde kullanmaya başladık. 3 hazırlık maçı yaptık. Oyuncu grubu hem antrenmanda hem hazırlık maçlarında buna çok iyi cevap verdiler. Ama bunlar yeterli değil resmi müsabakada taçlandırmak gerekiyor. Bugün baskımızı rakibe göre değiştirerek kullandık. Şiddetli baskı ile oyuna başladık. Oyundan hiç kopmadılar. Bunun kopmadan devam etmesini istiyoruz. Hepsinden daha fazlasına isteyeceğim, vermek zorunda kalacaklar. Düşük performans yukarı çıkmaya başladı, grubun enerjisi iyi. Bazen performansları çekmek için serzenişte bulunursunuz. Onlar doğru cevap veriyorlar. Her resmi müsabakada oyuncularımdan isteyeceğim. Trabzonspor’un olduğu her yerde yarış vardır, olmaya devam edeceğiz. Oyuncularım cevap verdiler, umarım devam ederler. Kasımpaşa maçından sonraki açıklamalarıma iyi geri dönüşler aldım. Buna cevap vermeye devam edeceklerse ederiz, etmezlerse yollarımızı ayırırız" ifadelerini kullandı.

"Taraftara transferden çok ihtiyacımız var"

Taraftarların desteğine ihtiyaç duyduklarını ifade eden Avcı, "Bazen transfer, inişler, çıkışlar olur. Trabzonspor, her koşulda da destek verdiğinde taraftarlara cevap vermiştir. Geçen sene bunu yaşadık. Harika sonuçla şampiyonlukla aldık. Bu taraftara transferden çok ihtiyacımız var. Bizimle olmaya devam edecekler" dedi.

"Karşılığını alacağımızı düşünüyorum"

Avcı, Fenerbahçe ile hafta sonunda sahalarında oynayacakları karşılaşmaya ilişkin olarak, "Daha ligin 3’de 1’ini oynuyoruz. Bir sürü müsabaka var. Fair-play’a uygun saygı sevginin olduğu iki kulüp, müsabaka oynayacak. Alternatif kaliteli kadroya karşı kendi evinde planları olan bir takım müsabaka oynayacak. İyi müsabaka oynayıp karşılığını alacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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  • Avcı, ilk yarıda oyundan çıkan Gbamin’in başının döndüğünü, bu nedenle oyuna devam edemediğini açıkladı.

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