Abdullah Avcı Kopenhag maçı öncesinde konuştu: "Yeni bir hikaye istiyoruz"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kopenhag ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi rövanş karşılaşması öncesinde basın toplantısı düzenlendi.

Avcı, zor bir mücadeleye çıkacaklarını belirtirken umutlu olduklarını ve karşılaşma için taraftarlardan sabır beklediklerini söyledi.

İşte Abdullah Avcı'nın açıklamalarından öne çıkanlar;

-"Yarın akşam burada muhteşem Trabzonspor taraftarının, 1.5 senedir oyuna ve bize gösterdikleri sabırla beraber, oyuna müdahale etmeden bizlere destek vermelerini istiyorum."

-"Topun geriye gitmesine tepki vermek oyuncuyu telaşa sokabilir, ancak buna gerek yok. Çünkü bu oyunu tutmak ve kontrol etmek için. Rakip, ikinci bölgede bekleyen bir takım. Bu sebeple böyle bir planlama olabilir."

-"Yeni bir hikaye yazmak için, yarın akşam çok güzel bir fırsat var. Bu kulüp ve bu şehir bunu sonuna kadar hak ediyor. Oyunda süre çok uzun, lütfen taraftarlarımız da bu süreye dikkat etsinler. Umuyorum yarın Trabzon için tarihi bir gün olacak."

Kimler oynamayacak?

Abdullah Avcı, Kopenhag maçında Marek Hamsik'in forma giyemeyeceğini açıkladı. Avcı, Bakasetas'ın durumunun ise netlik kazanmadığını belirtti.