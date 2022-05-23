Abdullah Avcı: "Şampiyon olacağımızı o maçtan sonra hissettim"

Abdullah Avcı'nın açıklamalarından öne çıkanlar;

-"Trabzonspor'dan teklif geldiğinde Bodrum'da tatildeydim. Ancak Trabzonspor'un teklifi seni oradan kaldırabiliyor. Çünkü Trabzonspor'un formasının büyük bir ağırlığı vardır."

-"Trabzonspor'a giderken takımın güçlü ve güçsüz yanlarını analiz ettik. Sonucu nasıl alacağımızı bulmamız gerekiyordu. Öncelikle takım savunmasıyla ilgili çalışmalar yaptık"

-"İlk maç öncesi 'oyunu nasıl kuracağız' diye sordular. 'Kurmayacağız' dedim. Bu takım ne yapabiliyorsa onu yapmamız gerekiyordu"

-"Ünal Karaman, şampiyonluğun ertesi günü beni aradı. Onlara da teşekkür etmek istiyorum"

-"Roma maçları bizim lige çok özgüvenli girmemizi sağladı."

-"9. haftada lider olduk. 30 hafta lider kaldık. Beşiktaş deplasmanındaki maç önemli kırılmalardan bir tanesiydi. Ancak Galatasaray'ı son dakikalarda yendiğimizde şampiyonluğu hissettim."

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-"Şehirde olumsuz enerjiden beslenen bir grup var. Ben bunu olumluya çevirmeye çalıştım."

-"Alanyaspor'u 4-0 yendik. Taraftar, ikinci yarıda 'maçı kapattık' diyor. Sonra Kayserispor ile oynadık. 2-0 yeniktik. 3-2 yendik. Aynı taraftar 'işte böyle' diyor. Aksiyon istiyorlar."

-"Boş çerçevem vardı. Marek Hamsik'e 'gel birlikte dolduralım' dedim. Fizyoterapistiyle birlikte yaşıyor. İnanılmaz bir profesyonel. En erken o geliyor. Yediğine, içtiğine, uykusuna dikkat ediyor. Onla çalıştığım için çok mutluyum"

-"Bruno Peres tatile gitmeden önce 'sağ bek alma geri döneceğim' dedi."

-"Denswil ile devam etmek istiyoruz, o da kalmak istiyor. Ekonomik olarak yönetim ile görüşüyor."

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-"Djaniny gitmek istiyordu. Adebayor örneğini verdim ona. 2.5 yıl çalıştığımı söyledim. 'Şampiyon olacağız' dedim. 1 yıl daha sözleşmesi var. Mutlu şu anda. Devam etmek istiyoruz."

-"Kaptana (Uğurcan Çakır) Yusuf Yazıcı'dan daha fazla bonservis getirmesi yakışır."