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Abdullah Avcı takım kurgusunu değiştiriyor

Trabzonspor’da Abdullah Avcı ile başlayan değişim rüzgarı bu sezon da devam edecek. Tecrübeli teknik adam, bordo-mavililerle şampiyonluk sevinci yaşadığı takım kurgusunda ve oyun formasyonlarında değişime giderek yeni bir Trabzonspor inşa edecek.

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Haber Merkezi İHA
Abdullah Avcı takım kurgusunu değiştiriyor
Abdullah Avcı, kariyerinin ilk Süper Lig şampiyonluğunu Trabzonspor ile birlikte yaşadı.

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor’da yeni sezon hazırlıkları Trabzon’da 27 Haziran’da başlamıştı.

Daha çok genç oyuncular yer alıyor

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde son antrenmanını dün yapan Karadeniz ekibi 4 Temmuz’da Slovenya’da hazırlıklarına devam edecek. Tecrübeli teknik adamın yeni sezon hazırlıkları ise büyük bir beğeni topluyor. Daha çok genç oyuncuların yer aldığı ilk çalışmalara Hamsik, Abdulkadir Ömür, Berat, Yusuf Erdoğan, Hüseyin Türkmen, Ahmetcan Kaplan gibi isimler de katıldı. Tecrübeli ve genç isimlerle ilk harmanlamasını Trabzon’da yapan Avcı, yurt dışı kampında ise takımda kalacak genç isimlere karar vermenin yanı sıra ihtiyaçları tespit edecek.

Bütün hareketleri inceleyerek analizler yapıyor

Abdullah Avcı, antrenmanları kamera sistemiyle takibe alıyor. Çalışmalarda oyuncularıyla birebir göz teması sağlayan deneyimli çalıştırıcı, havadan ve karadan oluşturduğu kamera sistemiyle futbolcularını antrenmanlarda izliyor. Tutulan kayıtlarla futbolcuların özellikle çift kale maç çalışmalarındaki bütün hareketleri inceleyerek analizler yapıyor. Oluşturulan verileri ise oyuncularıyla paylaşan deneyimli teknik adam isteklerini bir bir sıralıyor.

Kampın ardından kadro şekillenecek

Slovenya ve Avusturya kampında da bu sistemi devam ettirecek olan tecrübeli teknik adam, kampın tamamlanmasının ardından kadrosunu şekillendirecek. Avcı’nın kafasındaki ideal kadroyu kurmakta ortaya çıkacak analizler ve birbirini tamamlayan oyuncu grubu belirleyici olacak. İki kamp dönemi ve planlanan hazırlık maçlarındaki kayıtlar, Avcı’nın analiz ekibi tarafından ince detayına kadar izlenecek. Ortaya çıkacak performans sonuçları gelecek sezonun kadrosunda etkili olacak.

Yönetim takviye çalışmalarını sürdürüyor

Süper Lig’de Abdullah Avcı ile birlikte şampiyonluğa uzanan Karadeniz ekibi, önümüzdeki sezonda şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olmak için kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. As kadrosundan şimdiye kadar sadece Nwakaeme ile yollarını ayıran bordo-mavililer Larsen, Doğucan Haspolat ve Eren Elmalı’yı kadrosuna kattı. Avcı’nın talepleri doğrultusunda ise yönetim takviye çalışmalarını sürdürüyor.

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