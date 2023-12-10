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Spor

Abdullah Avcı: Trabzonspor ligin en iyi takımıdır

Trabzonspor, Süper Lig 15.hafta deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti. Galibiyet sonrası konuşan teknik direktör Abdullah Avcı, "Oyun olarak da skor olarak da harikaydı. Trabzonspor her zaman bu ligin en iyi takımıdır" ifadelerini kullandı.

21:42 - 10/12/2023 Pazar
Güncelleme: 21:43 - 10/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Teknik direktör Abdullah Avcı
Teknik direktör Abdullah Avcı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 15. hafta karşılaşmasında deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti. Galibiyet sonrası teknik direktör Abdullah Avcı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Abdullah Avcı'nın açıklamaları:
'İyi, güçlü ve büyük bir aileyiz'

"Maçtan önce konuştuk. Rakip değişik formasyonda oynuyordu biz hepsine hazırlanmıştık. Rakip bize nasıl baskı yapacak, biz bunlardan nasıl çıkacağız... Bunların hepsine çalıştık. Bugün topa daha fazla sahip olacaktık ve bunun için Mendy'i stoperde kullandık. Bunun da karşılığını aldık. Yüzde 60 topla oynayıp bu kadar pozisyona girmek kolay değildi. Oyuncularım plana çok sadık kaldı. Edin Visca'nın asistleri gol olsa 6-7 asist yapabilirdi. İyi, güçlü ve büyük bir aileyiz. Bunu devamlı, istikrarlı bir hale getirmek için çalışacağız. Organizasyona sadık kaldıkları için oyuncularımı tebrik ediyorum"


'Trabzonspor ligin en iyi takımıdır'

"Trabzonspor'un her zaman hedefleri vardır. Oyun olarak da skor olarak da harikaydı. Biz büyük ve güçlü bir aileyiz. Onun için biz kenetlendiğimiz sürece Trabzonspor her zaman bu ligin en iyi takımıdır"


'Şehrin ne istediğini çok iyi bilen biriyim'

"Bu maç trafiğine alışmak zorundayız. Bilimi, teknolojiyi, beslenmeyi iyi kullanan bir kulübüz. Kazanma alışkanlığımızı en iyi şekilde yapmalıyız. Bu şehrin ne istediğini ben çok iyi bilen biriyim. Biz ona tekrar dönüş yapmak istiyorum. Zaman değil sabra ihtiyacımız var"






#Trabzonspor
#Abdullah Avcı
#Gaziantep FK
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