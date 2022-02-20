Spor Abdullah Avcı "Trabzonspor sevdalılarına bu galibiyeti armağan ediyorum"
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Abdullah Avcı: "Trabzonspor sevdalılarına bu galibiyeti armağan ediyorum"

Lider Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı,4-0 kazanılan Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Avcı, Hamsik konusuna da değindi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Abdullah Avcı: Trabzonspor sevdalılarına bu galibiyeti armağan ediyorum
Abdullah Avcı

Ligin 26. haftasında Alanyaspor deplasmanında 4-0'lık galibiyet alan Trabzonspor'da, teknik direktör Abdullah Avcı maç sonu açıklamalarda bulundu. Hamsik'in sakatlığı ile ilgilide konuşan Avcı, en ufak bir risk almak istemediklerini ifade etti.

"Santim santim çalıştık"

"Rakibimizi lige çıktıktan sonra yaptığı transferlerle, oynattıklarıyla, sattıklarıyla ve satıp yerine koyduklarıyla, aynı zamanda oyun kültürü oluşturup ligin üstlerini zorlamasından dolayı tebrik ediyorum. Her bölgede planları olan bir takım. Biz de bu maça hazırlanırken özellikle oyun kurma opsiyonuna karşı üçüncü bölgede nasıl baskı yapacağımızı çalıştık. Kenar oyuncularıyla baskı yapıp rakibi merkeze yönlendirip orada da şiddetli baskı yapmaktı planımız. Özellikle oyunun başında bu plan neticesinde goller bulduk. Bazen çalışırsın, plan yaparsın, ama maçta karşılığını alamazsın. Biz bugün çalışmalarımızın karşılığını aldık. Rakibin bu baskıyı kırması durumunda ikinci bölgede merkezi kapatıp kenarlara yönlendirmeyi, sonrasında birinci bölgede merkezi nasıl kapatacağımızı santim santim çalıştık."

"Henüz hiçbir şey kazanmadık"

"Bugün hem skor hem de çalıştıklarımızın karşılığını almak bizi mutlu etti. Rakibin baskısını kırma anlamında Uğurcan’ın ayağının düzgün olması ve öndeki üç oyuncunun da koşu yapan, tutan ve indiren futbolcu olması sebebiyle direkt oyunu tercih ettik ve bundan da gol bulduk. İlk yarıda harika bir Trabzonspor vardı. Rakibi hiç devreye sokmadık. Dört gol attık, dört tane net gol kaçırdık. İkinci yarı itibarıyla baskı yapmadan, koşu mesafesini daraltarak, ikinci bölgede bekleyip merkezi kapatarak, hem biraz daha topa sahip olmayı hem de geçişleri kullanmayı düşündük. Bunda da zaman zaman başarılı olduk. Geçen hafta şampiyonluğun pırıltılarının gözüktüğünden bahsetmiştim ama bugün sadece bir maç kazandık, henüz hiçbir şey kazanmadık."

"Yolumuza devam etmek istiyoruz"

Trabzonspor sevdalılarına bu galibiyeti armağan ediyorum. Cuma günü Kayserispor ile oynayacağımız bir lig maçımız var. Haftaya Salı günü de Antalyaspor’la kupa maçımız var. Taraftarlarımızdan tribünleri yine doldurup takımlarına pozitif desteği sürdürmelerini rica ediyorum. Oluşturduğumuz bu güzel kültürle desteğe devam edelim. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Büyük bir adım daha attık. Her seferinde daha fazlasını isteyerek, daha fazla galibiyet alarak, daha iyi oyunlar oynayarak, daha şiddetli koşular ve daha iyi savunma yaparak yolumuza devam etmek istiyoruz”

"Pazartesi takımla beraber olacak"

Marek Hamsik'in durumuyla ilgili soruya da cevap veren Avcı, "Sakatlığı aynı yer ama daha iyi durumda. En ufak bir risk almak istemedik. Üç gün tedavisi daha vardı. Hem tedavisi için hem de ailesinin yanına gitmesi için izin verdik. Pazartesi takımla beraber olacak. Cuma günü olur mu olmaz mı tam net bilmiyorum, tedavi devam edecek. Sağlık ekibimizden aldığım bilgiye göre büyük ihtimalle hafta sonu olmasa bile bir sonrasında bizle beraber olacak" ifadelerini kullandı.

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