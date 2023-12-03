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Spor

Abdullah Avcı: Trabzonspor taraftarından özür diliyoruz

Trabzonspor, Süper Lig 14. hafta karşılaşmasında evinde Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. Yenilgiyi değerlendiren teknik direktör Abdullah Avcı, " Çok kötü bir maç. Futbol severlerden özür dilemek lazım. Oyun kötü. Bireysel performanslar kötü" ifadelerini kullandı.

19:00 - 3/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı

Süper Lig 14. hafta karşılaşmasında Trabzonspor sahasında Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası teknik direktör Abdullah Avcı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Abdullah Avcı'nın açıklamaları:
'Oyun kötü'

"Altıncı maç ilk mağlubiyet. Çok çalışmamız gerektiğini söyledik. Kazansak da berabere bitse de bunu söyleyecektim. Çok kötü bir maç. Futbol severlerden özür dilemek lazım. Oyun kötü. Bireysel performanslar kötü. Oyun içinde bir şeyler denedik. Gol atsak başka şeyler olabilirdi. Rakip sahada topa sahip olmayı yapabilseydik farklı olabilirdi"


'Recep hocayı kutlarım'

"Büyük takım kimliğinde olup da çalıştığın yerlerden pozisyon vermek hiç şık olmadı. Oyunu ve oyuncularımızı bir an önce geliştirmemiz gerekiyor. Trabzonspor taraftarından özür diliyoruz. Recep hocayı da galibiyetten dolayı tebrik ediyorum"


Sakatlanan Pepe'nin son durumu

"Net bir şey bilmiyorum. Doktorla konuşup daha net bilgi alabilirim. Performans beklediğimiz oyuncular eksik kalınca böyle bir gün yaşadık"






#Trabzonspor
#Abdullah Avcı
#Kayserispor
#Süper Lig
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