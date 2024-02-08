Abdullah Avcı: Trabzonspor vazgeçmezden devam edecek

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu karşılaşmasında uzatmalar sonucunda Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.





Galibiyetin ardından teknik direktör Abdullah Avcı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.





Abdullah Avcı'nın açıklamaları:

'Marka değeri nerede? Tribünler bomboş, kimse maça gelmiyor'

"Türk futbolunun gelişimine katkı sağlayabilmek için bunun standart hale gelmesi lazım. Bugün yediğimiz golü görüyorsunuz, top dışarı çıkarken zeminden içeri giriyor. Sakatlanma riski çok yüksek. Sadece burası değil. TFF bu konuyla ilgili ne yapıyor? Uzun zamandır bir bilgilendirme yok. Hatta Süper Kupa finalinden sonra hiç sesleri çıkmıyor, hastalandılar diye düşünüyorum. İstanbul'da maça gidiyoruz, Esenyurt'ta oynuyoruz. Kriterlere hiç uygun değil, zemin çok kötü. Sonra o takım iki hafta sonra olimpiyat stadında oynuyor. Buna müsaade ediliyor. Bir deplasmana gidiyorsun, bir taraf tamamen duvar. Marka değeri nerede? Tribünler bomboş, kimse maça gelmiyor. Lütfen bu oyunun güzel tarafına, futbol ailesi olarak hepimiz katkı sağlayalım"

'Gençlerbirliği takımını da tebrik ediyorum'

"Bu şartlar altında bence iyi oynadılar. İlk geçişte golü yedik. Geçiş takımına karşı oynadık. Gençlerbirliği takımını da tebrik ediyorum. Sinan hoca Türk futboluna yeni bir teknik adam vizyonu katacak diye düşünüyorum. Oyun içinde değişiklikler yapabiliyor"





'Trabzonspor vazgeçmez, vazgeçmeden devam edecek'

"Bu geçiş döneminde taraftarın Trabzonspor'a sonuna kadar destek olacağına inanıyorum. Onların desteğiyle bu süreçten geçeceğimizi düşünüyoruz. Trabzonspor'da çok önemli duygular yaşadım. Ben Trabzonspor'a borçluyum, Trabzonspor bana borçlu değil. Büyük bir camia. Taraftar bize bu desteği verdiği sürece adım adım doğru işler yapacağız. Geldiğimiz noktadan daha yukardayız ama Trabzon'un beklentileri fazladır. Bunu en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz"

'Kulüp bana borçlu değil'

"Şampiyonluktan üç ay sonra da tepki aldım. Ben taraftarlarımızı çok seviyorum. Yarın öbür gün farklı olacak. Bu dünyanın her yerinde aynı. Ben bu kulübe çok şey borçluyum, kulüp bana borçlu değil"

'7-8 tane iyi oyuncu alalım'

"Ben de istiyorum 7-8 tane iyi oyuncu alalım. Farklı oyunlar oynayalım. Şimdi 8 tane oyuncu alıp kulübü mü borçlandıralım, yoksa bu süreci doğru mu geçelim. Trabzonspor aldığı oyuncuyu iki sene bekleyemez"











