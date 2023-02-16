Abdullah Avcı: "Türkiye'nin takımı bugün Trabzonspor oldu"

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Abdullah Avcı
Trabzonspor'un Basel'i 1-0 yendiği maçın ardından bordo-mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı yayıncı kuruluşa konuştu.
"Türkiye'nin takımı bugün Trabzonspor oldu. Tribünlere baktım. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe formalı insanlar vardı. bu çok güzel bir şey"
"Bir tebessüm yaşatabildiysek ne mutlu. Bu dostluk, tatlı rekabet, içinde saygı olduğu sürece gelişerek devam edecek. Futbolun iyileştirici ve birleştirici gücünü bugün bir daha gördük"
''Oyuncularım, oyunun başından itibaren plana sadık kaldı. Bu konsantrasyon ve bize tur atlayabileceğimizi gösterdi. Olumsuzlukların yaşandığı günlerde, insanların yüzünü bir nebze olsun güldürebildiysek ne mutlu"