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Spor

Abdullah Avcı: "Türkiye'nin takımı bugün Trabzonspor oldu"

Trabzonspor'un Basel'i 1-0 yendiği maçın ardından bordo-mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı yayıncı kuruluşa konuştu.

23:19 . 16/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Abdullah Avcı

Abdullah Avcı

Trabzonspor'un Basel'i 1-0 yendiği maçın ardından bordo-mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı yayıncı kuruluşa konuştu.

''Türkiye'nin takımı bugün Trabzonspor oldu''

"Türkiye'nin takımı bugün Trabzonspor oldu. Tribünlere baktım. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe formalı insanlar vardı. bu çok güzel bir şey"

''Futbolun iyileştirici ve birleştirici gücünü bugün bir daha gördük"

"Bir tebessüm yaşatabildiysek ne mutlu. Bu dostluk, tatlı rekabet, içinde saygı olduğu sürece gelişerek devam edecek. Futbolun iyileştirici ve birleştirici gücünü bugün bir daha gördük"

''Olumsuzlukların yaşandığı günlerde, insanların yüzünü bir nebze olsun güldürebildiysek ne mutlu"

''Oyuncularım, oyunun başından itibaren plana sadık kaldı. Bu konsantrasyon ve bize tur atlayabileceğimizi gösterdi. Olumsuzlukların yaşandığı günlerde, insanların yüzünü bir nebze olsun güldürebildiysek ne mutlu"




#Abdullah Avcı
#Trabzonspor
#Avrupa Ligi
1 saat önce
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Abdullah Avcı: "Türkiye'nin takımı bugün Trabzonspor oldu"
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