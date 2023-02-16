Abdullah Avcı: "Türkiye'nin takımı bugün Trabzonspor oldu"

Trabzonspor'un Basel'i 1-0 yendiği maçın ardından bordo-mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı yayıncı kuruluşa konuştu.

''Türkiye'nin takımı bugün Trabzonspor oldu''

"Türkiye'nin takımı bugün Trabzonspor oldu. Tribünlere baktım. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe formalı insanlar vardı. bu çok güzel bir şey"

''Futbolun iyileştirici ve birleştirici gücünü bugün bir daha gördük"

"Bir tebessüm yaşatabildiysek ne mutlu. Bu dostluk, tatlı rekabet, içinde saygı olduğu sürece gelişerek devam edecek. Futbolun iyileştirici ve birleştirici gücünü bugün bir daha gördük"

''Olumsuzlukların yaşandığı günlerde, insanların yüzünü bir nebze olsun güldürebildiysek ne mutlu"

''Oyuncularım, oyunun başından itibaren plana sadık kaldı. Bu konsantrasyon ve bize tur atlayabileceğimizi gösterdi. Olumsuzlukların yaşandığı günlerde, insanların yüzünü bir nebze olsun güldürebildiysek ne mutlu"











