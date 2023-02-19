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Spor

Abdullah Avcı 13 yaş altı takımını ziyaret etti

Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, Ahmet Suat Özyazıcı'nın cenazesinin ardından bordo-mavili ekibin 13 yaş altı takımı oyuncularıyla bir araya geldi. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

16:36 . 19/02/2023 Pazar
AA
Abdullah Avcı ve U13 futbolcuları

Abdullah Avcı ve U13 futbolcuları

Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, altyapıdaki futbolcularla bir araya geldi.


Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Abdullah Avcı ile Trabzonspor'un eski oyuncusu Ali Kemal Denizci, Kadir Özcan Tesisleri'ni ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Avcı, oyunculara tavsiyelerde bulunarak, "Hem futbolculukla hem hayatınızın planlamasıyla hem de eğitiminizle alakalı hepsini bir arada çözecek şekilde hareket etmeniz gerekiyor. Bir tanesini aradan çıkartmak yerine, hepsini aynı anda planlayın ve programlayın. Bunun için çok çalışmanız gerekiyor." ifadelerini kullandı.


Daha sonra oyuncularla görüşen Avcı ve Denizci, Gençlik Geliştirme Direktörü İhsan Derelioğlu'ndan da bilgi aldı.


#Trabzon
#Trabzonspor
#Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı
#U13 takımı
2 saat önce
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Abdullah Avcı 13 yaş altı takımını ziyaret etti
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