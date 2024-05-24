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Spor

Abdullah Avcı: "Üzüntülüyüz çok istiyorduk"

Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasında Trabzonspor, Beşiktaş'a 3-2 mağlup oldu. Yenilgi sonrası teknik direktör Abdullah Avcı önemli açıklamalarda bulundu. Avcı, "Üzgünüz. Kupayı kazanmayı çok istiyorduk. Maalesef olmadı" ifadelerini kullandı.

00:18 - 24/05/2024 Cuma
Güncelleme: 00:18 - 24/05/2024 Cuma
Yeni Şafak
Teknik direktör Abdullah Avcı
Teknik direktör Abdullah Avcı

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasında Beşiktaş'a 3-2 mağlup oldu.


Yenilgi sonrası teknik direktör Abdullah Avcı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Abdullah Avcı'nın açıklamaları şöyle;

'Maalesef olmadı'

"Üzgünüz. Kupayı kazanmayı çok istiyorduk. Maalesef olmadı"


'Kaçırdığımız goller var'

"Oyuna biraz daha erken girmemiz gerekiyordu. İkinci yarının başında 2-1 geriye düştük. Hamleler ve topa sahip olmak... Kaçırdığımız goller var"


'Çok istiyorduk. Üzüntülüyüz'

"2-2'yi bulduk. 3 tane pozisyon vardı. Çizgiden çıktı. Sonuçta merkezden topu rakibe verdik ve bunu değerlendirdiler. Çok istiyorduk. Üzüntülüyüz. Kazanmayı çok istiyorduk"


'İki hedefe ulaştık ama...'

"İki takımın da birbirine saygı gösterdiği, kazananın kaybedene saygı gösterdiği örnek bir final oldu. Rakibimiz kazandı. Bundan sonraki finaller lige uygun, Fair-Play içinde maçlar olur. İki hedefe ulaştık ama final oynayıp hedefimiz final kazanmaktı"




#Trabzonspor
#Abdullah Avcı
#Beşiktaş
#Ziraat Türkiye Kupası
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