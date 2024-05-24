Abdullah Avcı: "Üzüntülüyüz çok istiyorduk"

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasında Beşiktaş'a 3-2 mağlup oldu.





Yenilgi sonrası teknik direktör Abdullah Avcı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.





Abdullah Avcı'nın açıklamaları şöyle;

'Maalesef olmadı'

"Üzgünüz. Kupayı kazanmayı çok istiyorduk. Maalesef olmadı"





'Kaçırdığımız goller var'

"Oyuna biraz daha erken girmemiz gerekiyordu. İkinci yarının başında 2-1 geriye düştük. Hamleler ve topa sahip olmak... Kaçırdığımız goller var"





'Çok istiyorduk. Üzüntülüyüz'

"2-2'yi bulduk. 3 tane pozisyon vardı. Çizgiden çıktı. Sonuçta merkezden topu rakibe verdik ve bunu değerlendirdiler. Çok istiyorduk. Üzüntülüyüz. Kazanmayı çok istiyorduk"





'İki hedefe ulaştık ama...'

"İki takımın da birbirine saygı gösterdiği, kazananın kaybedene saygı gösterdiği örnek bir final oldu. Rakibimiz kazandı. Bundan sonraki finaller lige uygun, Fair-Play içinde maçlar olur. İki hedefe ulaştık ama final oynayıp hedefimiz final kazanmaktı"











