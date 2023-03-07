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Spor

Abdullah Avcı'dan duygusal veda: Hoşçakal deme vakti

Trabzonspor'daki görevinden istifa eden teknik direktör Abdullah Avcı, sosyal medya hesabından ayrılığının kesin olduğunu belirtti ve taraftarlardan helallik istedi.

17:32 . 7/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Abdullah Avcı

Abdullah Avcı

Trabzonspor'da olağanüstü genel kurul kararı alınmasından sonra başkan Ahmet Ağaoğlu görevinden istifa etmişti. Teknik direktör Abdullah Avcı da görevinden ayrıldı.

İstifasıyla ilgili sosyal medya hesabından mesaj yayınlayan Avcı şunları söyledi;

"Bazen durmak gerekir. Derin bir nefes almak, çok fazla düşünmemek ve olacaklara güvenmek gerekir. Çok sevdiğim Trabzonspor'a ve bu güzel şehrin güzel insanlarına, hiçbir maddi talebim olmadan koşulsuz, beklentisiz hoşçakal deme vakti geldi. Hakkınızı helal edin."

Abdullah Avcı, bordo-mavili takımda 1'i Süper Lig şampiyonluğu olmak üzere 3 kupa kazandı.





#Trabzonspor
#Abdullah Avcı
#Ahmet Ağaoğlu
1 saat önce
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Abdullah Avcı'dan duygusal veda: Hoşçakal deme vakti
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