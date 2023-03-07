Abdullah Avcı'dan duygusal veda: Hoşçakal deme vakti

Abdullah Avcı
Trabzonspor'da olağanüstü genel kurul kararı alınmasından sonra başkan Ahmet Ağaoğlu görevinden istifa etmişti. Teknik direktör Abdullah Avcı da görevinden ayrıldı.
"Bazen durmak gerekir. Derin bir nefes almak, çok fazla düşünmemek ve olacaklara güvenmek gerekir. Çok sevdiğim Trabzonspor'a ve bu güzel şehrin güzel insanlarına, hiçbir maddi talebim olmadan koşulsuz, beklentisiz hoşçakal deme vakti geldi. Hakkınızı helal edin."
Abdullah Avcı, bordo-mavili takımda 1'i Süper Lig şampiyonluğu olmak üzere 3 kupa kazandı.