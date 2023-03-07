Abdullah Avcı'dan duygusal veda: Hoşçakal deme vakti

"Bazen durmak gerekir. Derin bir nefes almak, çok fazla düşünmemek ve olacaklara güvenmek gerekir. Çok sevdiğim Trabzonspor'a ve bu güzel şehrin güzel insanlarına, hiçbir maddi talebim olmadan koşulsuz, beklentisiz hoşçakal deme vakti geldi. Hakkınızı helal edin."