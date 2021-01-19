Abdullah Avcı'dan Joao Pereira sözleri: Kaptanımıza seçenekler sundum

Süper Lig’in 20. haftasında Trabzonspor evinde karşılaştığı Konyaspor’u 3-1 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, futbolda olumlu ve olumsuz duyguları bir anda yaşadıklarını belirterek şunları söyledi;

"Bugün Ömür’le ilgili yaşadığımız talihsiz sakatlık. Genç oyuncu, takımımızın ve ülke futbolun en değerli oyuncusu. Takımımızda da alternatifi olmayan bir oyuncu. Bunu yaşadık. Ama genç, güçlü ve sevimli. En kısa zamanda bizimle birlikte olacağına inanıyorum. Türk futbolu ve camia adına geçmiş olsun."

Abdullah Avcı: "Pereira'ya 'bir kariyer planlaması yapalım' dedim. 6 ay sonrasında Trabzonspor kadrosunda olmayacak. Ama kaptanımızı da kaybetmek istemiyorum. Samimi bir konuşma geçti aramızda. Antrenörlük seçeneği sundum" pic.twitter.com/kcr4C4DuUU

"Pereira’ya kariyer planlaması için ciddi bir teklif sunduk, cevabını o verecek"

"Pereira ile ilgili de kendisiyle dün akşam yarım saat görüşme yaptık. Ben sosyal medya üzerinden konuşma yapmam. Trabzonspor’a 4 sene çok önemli hizmetler yapmış. Geçmişine çok büyük saygım var. Antrenmanlarda da iyi çalışıyor. Bugün onun yerinde oynayan bu toprakların çocuğu Serkan’ın da yaptığı asistle, çabaları ile konuşulmasını isterdim. Pereira’ya şunu teklif ettim; 6 ay sonra mukavelen bitiyor ve benim planımda yoksun. Ben bugünü ve bir sonraki Trabzonspor’u düşünmek zorundayım. Bu takıma transfer yapacağım. Bu kadar hizmet etmiş bir futbolcuyu kadronun dışında bırakmak istemiyorum. Kariyerini beraber planlayalım. Oynamak istersen, bir yere gitmek istersen, transferin bitmesine 15 gün var. Antrenörlüğe geçmek istiyorsan burada seviliyorsun. Belki ülkende devam etmek istersin. Trabzonspor’a hizmete belki orada da devam etmek istersin. Bu seçenekleri al, cebine koy, ailenle konuş ona göre kararını ver, buna göre senin kariyer planlamanda hareket edelim. O da bana bu samimiyetimden dolayı teşekkür etti. Şu an düşünme aşamasında. Trabzonspor tarihinde büyüklerim, ağabeylerim, Ali Kemal Denizciler, Güngör ağabeyler, Şenol hocalar, Ahmet Suat Özyacılar, rahmetli Özkan Sümerler, 200-300 gol atan Hamiler, Ogünler, Abdullahlar. Ayrılıklar benim için de başkası için de var. Bu tamamen Pereira’nın buraya yaptığı hizmet, ileriye dönük bir kariyer planlaması için ona sunulan ciddi ve güzel bir teklifti. Cevabını o verecek"

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