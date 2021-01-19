Spor Trabzonsporda Abdülkadir Ömür üzüntüsü Fibula kemiğinde kırık var
SÜPER LİG

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür üzüntüsü: Fibula kemiğinde kırık var

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün sağ ayak bileğinin üst bölümünde kırık tespit edildi. Milli futbolcunun sezonu kapattığı öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Abdülkadir Ömür sakatlığı sonrasında yerden kalkamadı.
Abdülkadir Ömür sakatlığı sonrasında yerden kalkamadı.

Trabzonspor’da, Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Konyaspor maçının 26’ncı dakikasında orta sahada Ömer Ali Şahiner’in sağ ayağına müdahalesi sonrası yerde kalan Abdülkadir Ömür oyuna devam edemedi. Sedye ile saha kenarına gelen Abdülkadir’in yerine 27’nci dakikada Flavio oyuna dahil oldu.

Abdülkadir’in soyunma odasında hemen ilk tedavisi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldığı ve burada röntgen çekildiği belirtildi. Oyuncunun sağ ayak bileğinin üst bölümünde kırık tespit edildiği öğrenilirken, en az 3-4 ay süreyle sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

Sezonu kapattığı kaydedilen oyuncunun ameliyat edilip edilmeyeceğine daha sonra karar verilecek.

  • Trabzonsporlu taraftarlar Ömer Ali Şahiner'e bu sakatlık sonrasında sosyal medyada büyük tepki gösterdi.

Milli futbolcu geçtiğimiz sezon da sakatlıklarla mücadele etmiş ve uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.

Sakatlık raporu. (Transfermarkt)

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