Trabzonspor'un gözü zirvede: Bordo mavililer Konya engelini üç golle geçti

Trabzonspor, Konyaspor'u Süper Lig'in 20. haftasında 3-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar;
7. dakikada Cikalleshi’nin uzak mesafeden vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır’dan dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
16. dakikada Ekuban’ın pasında ceza sahası içinden Nwakaeme’nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Sehic’in solundan az farkla auta çıktı.
GOL!
- 22. dakikada Serkan Asan’ın pasında kale sahası içinde topla buluşan Nwakaeme, meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 1-0
52. dakikada Bytygi’nin sol taraftan ortasında Kravets’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır’ın sağından auta çıktı.
54. dakikada Cikalleshi’nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bytygi’nin vuruşunda savunmaya çarpan topu kaleci Uğurcan Çakır kontrol etti.
GOL!
- 56. dakikada Nwakaeme’nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Flavio, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Eray’ın sağından ağalarla buluşturdu. 2-0
GOL!
- 60. dakikada Djaniny ceza sahası çizgisi üzerinde Ekuban’la yaptığı verkaç sonrası kaleciyle karşı karşıya kaldı, Eray’ın üzerinden meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 3-0
GOL!
- 88. dakikada Konyaspor atağında Kravets’in çevirdiği topla ceza alanında buluşan Shengelia’nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır’ın sağından ağalarla buluştu. 3-1
Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor sahasında Konyaspor'u 3-1 mağlup etti. pic.twitter.com/mdcZF66B1d
Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor sahasında Konyaspor'u 3-1 mağlup etti. pic.twitter.com/mdcZF66B1d— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 19, 2021