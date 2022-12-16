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Abdullah Avcı'dan takıma motivasyon konuşmaları

Trabzonspor, Türkiye Kupası’nda karşılaşacağı Samsunspor maçı hazırlıklarını tesislerinde sürdürürken, diğer taraftan ise Teknik Direktör Abdullah Avcı ve kurmayları lig planlaması yapıyor. Avcı, antrenmanlarda ise oyuncularına yönelik motivasyon konuşmalarına devam ediyor. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak İHA
Abdullah Avcıdan takıma motivasyon konuşmaları
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, antrenmanlarda oyuncularına motivasyon konuşmalarında bulunurken, onlara olan güvenini dile getirdi.

Resmi maçların başlamasına kısa bir süre kala oyuncularını mental olarak zorlu trafiğe hazırlayan tecrübeli teknik adam, bire bir yaptığı konuşmalarla da sonuç almayı hedefliyor. Abdullah Avcı, takımın neşesini artırma noktasında ise önemli bir mesafe aldı.

Geçtiğimiz hafta burnundan ameliyat olan Marc Barta, çalışmalarını özel maske ile sürdüyor.
Geçtiğimiz hafta burnundan ameliyat olan Marc Barta, çalışmalarını özel maske ile sürdüyor.

Kurduğu iletişim sayesinde birçok sorunun üstesinden gelen Avcı, yaptığı motivasyon konuşmalarıyla da oyuncularına olan güvenini dile getirdi. Kısa vadede hedef belirleyen tecrübeli çalıştırıcı, Türkiye Kupası’nda oynayacakları Samsunspor maçının önemini belirtirken, Süper Lig’de ise konuk edecekleri Fenerbahçe maçının hedef ilerleme noktasında büyük bir güç ve motivasyon sağlayacağına vurgu yapıyor.

Maxi Gomez döndü

Trabzonspor'un Dünya Kupası'na giden iki oyuncusundan biri olan Maxi Gomez, kendisine verilen iznin ardından dünkü idmanda takıma katıldı.

  • Bilindiği üzere tecrübeli forvetin görev aldığı Uruguay, turnuvaya grup aşamalarında veda etmişti.

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