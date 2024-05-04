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Spor

Abdullah Avcı'dan tepki: ''Futbolda hesaplaşma olmaz''

Trendyol Süper Lig 35. hafta karşılaşmasında Trabzonspor deplasmanda Samsunspor'a 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından Samsunspor'un sahaya yabancı maddeler atmasını değerlendiren teknik direktör Abdullah Avcı, 'Futbolda intikam olmaz, hesaplaşma olmaz. İyileştirme gücü vardır. Dilimizi ve üslubumuzu değiştirmemiz gerekiyor. Bu bir oyun' ifadelerini kullandı.

22:19 - 4/05/2024 Cumartesi
Güncelleme: 23:01 - 4/05/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Teknik direktör Abdullah Avcı
Teknik direktör Abdullah Avcı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 35. hafta karşılaşmasında Samsunspor'a 3-2 mağlup oldu.


Yenilgi sonrası teknik direktör Abdullah Avcı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Teknik direktör Abdullah Avcı'nın açıklamaları:

'Oyunları doğru kuramadık'

"Hem oyun olarak hem de bireysel performans olarak çok düşük kaldık. Ligde en yakın rakibine 6-7 puan fark atmamız bile bir şey değiştirmez. Oyunu ciddiye almamız lazım. Biz Samsunspor'un oyununa karşılık veremedik. Oyunları doğru kuramadık, ikinci topları da alamadık. Futbolda bunların hepsi olabilir"


'Biz oyuna ortak olamadık'

"İkinci yarı topa sahip olduk ama bu yeterli değil. Doğru oyun yok, şık değil. Rakip hak ettiği bir galibiyet aldı. Biz oyuna ortak olamadık. Kupa maçına daha farklı konsantrasyonla çıkacağız. 3.'lük şansımızı da devam ettirmeliyiz. Bu tabloyu olumluya çevirecek durumumuz var. Samsun bir futbol şehri, atmosfer de etkileyiciydi"


'Futbolda hesaplaşma olmaz'

"Futbolda intikam olmaz, hesaplaşma olmaz. İyileştirme gücü vardır. Dilimizi ve üslubumuzu değiştirmemiz gerekiyor. Bu bir oyun"






#Trabzonspor
#Samsunspor
#Abdullah Avcı
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