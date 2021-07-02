Spor Abdullah Avcıdan yıldız futbolcuya mesaj "Buyursun gelsin"
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Abdullah Avcı'dan yıldız futbolcuya mesaj: "Buyursun gelsin"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takıma 1-2 transfer daha yapabileceklerini söyledi. Norveçli golcü Alexander Sörloth'un transferine ilişkin soruya cevap veren Avcı, "Buyursun gelsin' dedim. Başkan bu süreci yönetiyor. Neler olacağını göreceğiz" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Abdullah Avcıdan yıldız futbolcuya mesaj: Buyursun gelsin
Abdullah Avcı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, düzenlediği basın toplantısında takımın durumu ve transfer çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Avcı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"1-2 takviyemiz daha olabilir"


  • "Trabzonspor transfer yapmasa bile rakipleri için büyük tehdittir. Mevcut oyuncu grubuyla ilgili önemli bir mesafe aldık. Başkana ve yöneticilere teşekkür ediyorum, Avrupa'da dört transferi bitiren bir takım yok. Bununla birlikte 1-2 transfer takviyemiz daha olabilir. Şampiyon olabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

"Hamsik çok büyük bir futbolcu"

  • "Marek Hamsik önemli bir karakter. Çok büyük bir oyuncu. Türk futboluna çok fazla şey katabilecek bir oyuncu ama Hamsik’in performansını konuşmak daha doğru olacaktır."
Hamsik ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.
Hamsik ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Uğurcan Çakır'ın transfer durumu

  • "Uğurcan Çakır şu an tatilde. A Milli Takımımız'da performansı en yüksek oyunculardan biriydi. Bir her türlü senaryoya hazırlıklıyız. Altyapıdan çıkan bir oyuncumuzun Avrupa'ya gitmesi ve kulübe para kazandırması çok önemli. Kararı başkan verecektir."

Sörloth açıklaması

  • "Alexander Sörloth için 'Buyursun gelsin' dedim. Başkan bu süreci yönetiyor. Neler olacağını göreceğiz."

Sörloth, bordo-mavili formayla Süper Lig'de gol krallığı yaşamıştı.
Sörloth, bordo-mavili formayla Süper Lig'de gol krallığı yaşamıştı.

Yabancı kuralı

  • "8+6 kuralı Türk futbolcuları geliştirmez, aksine önlerini tıkar. Lütfen! Artık bu konuyu konuşmak ve cevap vermek istemiyorum."

"Bir maçla ilgili Şenol Güneş'i mi konuşacağız?"


  • "A Milli Takım turnuvaya Play-Off oynamadan gitti. Daha önce hep Play-Off'tan gittik ve zaten çok az katılım sağladık. Bir maçla ilgili Şenol Güneş'i mi konuşacağız? Ligimizin kalitesi nasıl? Bence genel futbol organizasyonumuzu konuşmalıyız."

"Ali Kemal ağabeyi mi çağıralım?"

  • "Her zaman hücum yapıp her zaman baskı yapamazsın. Bazen diyorlar ya 'Trabzonspor gibi oynamak' bu ne demek aklım almıyor. Ali Kemal ağabeyi mi çağıralım? O zaman ile bu zaman çok farklı. Şimdi Anadolu takımı 9 yabancıyla oynuyor."

Sol bek sorusu

  • "Sol bek konuşuluyor evet ama Faruk Can da çok iyi gidiyor. Trondsen de idmanlara başladı."

"Ceyhun Gülselam'ı düşünmüyoruz"

  • "Ceyhun'u (Gülselam) çok severim, burada da iyi hizmetler yapmış bir oyuncu ama onunla ilgili herhangi bir tasarrufumuz yok."


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