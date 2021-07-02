Abdullah Avcı'dan yıldız futbolcuya mesaj: "Buyursun gelsin"

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, düzenlediği basın toplantısında takımın durumu ve transfer çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
Avcı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
"1-2 takviyemiz daha olabilir"
- "Trabzonspor transfer yapmasa bile rakipleri için büyük tehdittir. Mevcut oyuncu grubuyla ilgili önemli bir mesafe aldık. Başkana ve yöneticilere teşekkür ediyorum, Avrupa'da dört transferi bitiren bir takım yok. Bununla birlikte 1-2 transfer takviyemiz daha olabilir. Şampiyon olabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız."
"Hamsik çok büyük bir futbolcu"
- "Marek Hamsik önemli bir karakter. Çok büyük bir oyuncu. Türk futboluna çok fazla şey katabilecek bir oyuncu ama Hamsik’in performansını konuşmak daha doğru olacaktır."
Uğurcan Çakır'ın transfer durumu
- "Uğurcan Çakır şu an tatilde. A Milli Takımımız'da performansı en yüksek oyunculardan biriydi. Bir her türlü senaryoya hazırlıklıyız. Altyapıdan çıkan bir oyuncumuzun Avrupa'ya gitmesi ve kulübe para kazandırması çok önemli. Kararı başkan verecektir."
Sörloth açıklaması
- "Alexander Sörloth için 'Buyursun gelsin' dedim. Başkan bu süreci yönetiyor. Neler olacağını göreceğiz."
Yabancı kuralı
- "8+6 kuralı Türk futbolcuları geliştirmez, aksine önlerini tıkar. Lütfen! Artık bu konuyu konuşmak ve cevap vermek istemiyorum."
"Bir maçla ilgili Şenol Güneş'i mi konuşacağız?"
- "A Milli Takım turnuvaya Play-Off oynamadan gitti. Daha önce hep Play-Off'tan gittik ve zaten çok az katılım sağladık. Bir maçla ilgili Şenol Güneş'i mi konuşacağız? Ligimizin kalitesi nasıl? Bence genel futbol organizasyonumuzu konuşmalıyız."
"Ali Kemal ağabeyi mi çağıralım?"
- "Her zaman hücum yapıp her zaman baskı yapamazsın. Bazen diyorlar ya 'Trabzonspor gibi oynamak' bu ne demek aklım almıyor. Ali Kemal ağabeyi mi çağıralım? O zaman ile bu zaman çok farklı. Şimdi Anadolu takımı 9 yabancıyla oynuyor."
Sol bek sorusu
- "Sol bek konuşuluyor evet ama Faruk Can da çok iyi gidiyor. Trondsen de idmanlara başladı."
"Ceyhun Gülselam'ı düşünmüyoruz"
- "Ceyhun'u (Gülselam) çok severim, burada da iyi hizmetler yapmış bir oyuncu ama onunla ilgili herhangi bir tasarrufumuz yok."