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Spor

Abdullah Avcı'nın ayrılığı KAP'a bildirildi

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

16:13 . 10/03/2023 Cuma
AA
Abdullah Avcı

Abdullah Avcı

Bordo-mavili takımda Abdullah Avcı dönemi resmen sona erdi.


Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbol takımı teknik direktörümüz sayın Abdullah Mucib Avcı arasındaki 31 Mayıs 2025 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre, sayın Avcı'ya 2023-2024 ve 2024-2025 futbol sezonları için herhangi bir ödeme yapılmayacak olup, 2022-2023 futbol sezonu için ise mayıs 2023'e kadar olan alacakları ödenecektir" ifadelerine yer verildi.


Abdullah Avcı, Trabzonspor kariyerinde 1 Süper Lig şampiyonluğu 2 de Süper Kupa zaferi yaşadı. 59 yaşındaki çalıştırıcı, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'ne kalınamaması ve lig ile Avrupa'daki bütün kulvarlarda başarısız olunması sonrasında eleştirilerin hedefi olmuştu.






#Trabzonspor
#Ahmet Ağaoğlu
#Süper Lig
1 saat önce
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Abdullah Avcı'nın ayrılığı KAP'a bildirildi
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