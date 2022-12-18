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Derbide kilidi Hamsik açacak

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe ile oynanacak derbide oyun planını Slovak yıldız Marek Hamsik üzerine kuracak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Abdullah Avcının Fenerbahçe derbisindeki oyun planı ne?
Hamsik, bu sezon bordo-mavili formayla çıktığı 16 maçta 2 gol attı.

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen aranın ardından Fenerbahçe derbisi ile sezona dönüş yapacak olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, kendilerine galibiyeti getirecek formülü belirlemeye başladı.

Deneyimli teknik adam, Edin Visca'nın dönüşüyle kadroda değişime gitmeyi planlıyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı, yüksek pas bağlantısının yanı sıra ikinci bölgede uygulamaya çalışacağı baskıyla sonuca gitmeye çalışacak. Bu bölgede Abdülkadir Ömür, Siopis ve Hamsik'e görev vermesi beklenen Avcı'nın Slovak futbolcudan takımın saha içindeki organizasyonunu yüklenmesini de istiyor. Pas bağlantılarının organize ataklara dönüşmesi için Hamsik'i kullanacak olan tecrübeli çalıştırıcının, hücum oyunu için 35 yaşındaki futbolcudan yararlanacak.

Bordo-mavililerin ataklarını Hamsik organize ederken kanatlardan içeriye kat etmesi beklenen Visca ve Trezeguet gibi isimlere yapılacak servislerle de rakip savunmanın dengesi bozulmaya çalışılacak.

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