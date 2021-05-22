Spor Abdullah Avcının Riva heyecanı Takımı burada kampa sokacak
FUTBOL FUTBOL

Abdullah Avcı'nın Riva heyecanı: Takımı burada kampa sokacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Tesisleri’nin gelişiminde önemli katkısı bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yeni sezon hazırlıklarını burada yapacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Haber Merkezi İHA
Abdullah Avcının Riva heyecanı: Takımı burada kampa sokacak
Abdullah Avcı yeni sezon planlamasına başladı.

Trabzonspor’un yeni sezon hazırlıklarına 28 Haziran’da Trabzon’da başlaması bekleniyor. Bordo-mavili kulüp temmuz ayının ilk haftasında ise Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Tesisleri’nde yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

Riva Tesisleri Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı için ise ayrı bir önem taşıyor. Başarılı teknik adamın tesislerin gelişiminde katkısı bulunuyor. Genç Milli Takımlar’da çalıştığı dönemde Avrupa Şampiyonu ve dünya dördüncüsü olan takımları Riva’da toplayan Avcı, bordo-mavili takımı da yeni sezon öncesi burada hazırlayacak.

Riva Tesisleri’ne geldiği her dönemde büyük bir heyecan yaşadığını her fırsatta dile getiren Abdullah Avcı, Trabzonspor’u yeni sezona burada kampa sokacak.

  • Avrupa’nın birçok kamp yerinden daha iyi standartlara sahip olan tesis coğrafi açıdan da birçok güzelliği içinde barındırıyor.

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesisleri
TFF Riva Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesisleri

Ahmet Ağaoğlu: "Finansal açıdan en prestijli kulüp Trabzonspor'dur"
SPOR
Ahmet Ağaoğlu: "Finansal açıdan en prestijli kulüp Trabzonspor'dur"
Abone Ol Google News
Ölene kadar koruyacağım

'Ölene kadar koruyacağım'

Gönüllü kadın muhafızı Hatice Huveys'in Mescid-i Aksa aşkı.
Mucize üçüzler

Mucize üçüzler

Normal yollar ile dünyaya gelen üçüzler doktorları şaşırttı.
Cumhuriyet Gazetesinde son Can Dündar kadroları da ayrıldı: 2 istifa

İçişleri Bakanlığı açıkladı: Gri listeye bir çizik daha

Gara şehidinin babası: Demirtaş'tan çocuğunu isteyen aile darp edildi

Gara şehidinin babası: Demirtaş'tan çocuğunu isteyen aile darp edildi

Pes dedirten görüntüler

Pes dedirten görüntüler

​Kısıtlamaya aldırış etmeden asker eğlencesi yaptılar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.