Abdullah Avcı'nın yeni sezon planında yabancı bir antrenör var

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı yeni sezon öncesinde teknik ekibiyle ilgili kritik bir hamle yapabilir.

Egemen Korkmaz'ın ailesine daha fazla vakit ayırmak için takımdan ayrılma talebinde bulunduğu öğrenilirken Avcı'nın genç antrenöre zaman tanıdığı belirtildi. Korkmaz bu süre içerisinde fikrini değiştirmezse Abdullah Avcı teknik ekibe duran top uzmanı bir antrenör dahil edecek.

Bilindiği üzere Trabzonspor'da duran top çalışmalarını Egemen Korkmaz yaptırıyordu. Genç antrenörün takımdan ayrılma durumunda Abdullah Avcı'nın üç kişilik bir liste oluşturduğu ve bu isimlerden birinin yabancı olduğu öğrenildi.

Trabzonspor'da ilerleyen günlerde teknik ekipteki belirsizliğin son bulması bekleniyor.

REKLAM