Spor Abdullah Avcının yeni sezon planında yabancı bir antrenör var
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Abdullah Avcı'nın yeni sezon planında yabancı bir antrenör var

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı yeni sezona hazırlanıyor. Avcı, teknik ekipten ayrılabileceği belirtilen Egemen Korkmaz'ın yerine duran top uzmanı bir antrenör getirmeyi planlıyor. Önceliği Egemen Korkmaz'ı takımda tutmak olan Avcı, bu hedefini gerçekleştirememesi halinde listesindeki üç antrenörden birini teknik ekibe dahil edecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Abdullah Avcının yeni sezon planında yabancı bir antrenör var
Abdullah Avcı - Trabzonspor Teknik Direktörü

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı yeni sezon öncesinde teknik ekibiyle ilgili kritik bir hamle yapabilir.

Egemen Korkmaz'ın ailesine daha fazla vakit ayırmak için takımdan ayrılma talebinde bulunduğu öğrenilirken Avcı'nın genç antrenöre zaman tanıdığı belirtildi. Korkmaz bu süre içerisinde fikrini değiştirmezse Abdullah Avcı teknik ekibe duran top uzmanı bir antrenör dahil edecek.

Bilindiği üzere Trabzonspor'da duran top çalışmalarını Egemen Korkmaz yaptırıyordu. Genç antrenörün takımdan ayrılma durumunda Abdullah Avcı'nın üç kişilik bir liste oluşturduğu ve bu isimlerden birinin yabancı olduğu öğrenildi.

Trabzonspor'da ilerleyen günlerde teknik ekipteki belirsizliğin son bulması bekleniyor.

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