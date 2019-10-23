Abdurrahim Albayrak: Falcao'dan çok memnunuz

- “Falcao ile ilgili hiçbir problem yok”
- Radamel Falcao’nun son durumunun sorulması üzerine Albayrak, “Falcao ile ilgili hiçbir problem olamaz. Sakatlığı var. Kısa bir sürede bu sakatlığı atlatacak. Beşiktaş maçına yetişip, yetişmeyeceği hocamız karar verir. Ondan sonraki maçımızda sahada olacak. Hem hocamız hem biz Falcao’dan, bütün futbolcularımızdan çok memnunuz. Hiçbir sorun yoktur” diye cevap verdi.
“Belhanda çok üzgündü”
Maçta taraftarlar tarafından ıslıklanan ve direkt soyunma odasına giden Younes Belhanda ile konuştuğunu ifade eden Abdurrahim Albayrak, “Soyunma odasına gittim, Belhanda’yı tekrar dışarı getirdim. Çok üzgündü. Belhanda çok değerli futbolcumuzdur. İki sene üst üste şampiyonluğumuzda herkes gibi Belhanda’nın da çok büyük katkısı vardır. Kendisi bir sakatlık geçirdi. Sakatlıktan yeni çıktı. Çenesi kırıldı, öyle oynuyor. Çok büyük fedakarlık da gösteriyor. Bizim için hepsi değerli. Taraftarlardan özellikle ricam; lütfen sakin olalım, dolduruşa gelmeyelim. Hepsi bizim için değerlidir” şeklinde konuştu.
Fatih Terim: "Yuhlanmasa ve oyundan düşmese Belhanda'yı oyundan çıkarmazdım." pic.twitter.com/EgFGaarlk6
Fatih Terim: "Yuhlanmasa ve oyundan düşmese Belhanda'yı oyundan çıkarmazdım." pic.twitter.com/EgFGaarlk6— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 22, 2019
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