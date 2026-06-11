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ABD'ye alınmayan Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan'a sürpriz görev

ABD'ye alınmayan Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan'a sürpriz görev

16:4511/06/2026, Perşembe
G: 11/06/2026, Perşembe
AA
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Artan, 2025 CAF Erkekler Yılın Hakemi Ödülü'nü almıştı.
Artan, 2025 CAF Erkekler Yılın Hakemi Ödülü'nü almıştı.

ABD'ye girişine izin verilmeyen Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan, PSG ile Aston Villa arasındaki UEFA Süper Kupa maçını yönetecek.

UEFA'nın açıklamasına göre Omar Abdulkadir Artan, Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain ile UEFA Avrupa Ligi'nde zafere ulaşan Aston Villa arasında 12 Ağustos'ta Avusturya'nın Salzburg kentinde oynanacak 2026 UEFA Süper Kupa maçını yönetmek üzere görevlendirildi.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda maç yönetecek hakemler arasında yer alan Artan, ABD'ye girişine izin verilmemesiyle gündeme gelmişti.

Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından 2025'te yılın hakemi de seçilen Somalili hakem, İstanbul üzerinden ülkesine dönmüştü.

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