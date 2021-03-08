Aboubakar Beşiktaş'ta zirve yaptı

Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, golleri ile Beşiktaş’ı taşımaya devam ediyor. Siyah-beyazlı takımın Süper Lig’de son oynadığı Gaziantep FK maçındaki 2 golü de atan yıldız oyuncu, galibiyeti getiren isim oldu.

Skora katkı lideri Aboubakar

Süper Lig’de bu sezon forma giydiği 25 maçta 15 kez fileleri havalandıran Aboubakar, 4 de asist yaparken, Beşiktaş’ın şampiyonluk yürüyüşüne de büyük katkı sağladı. Kamerunlu golcü, ligdeki gol sayısını 15’e çıkarırken, 18 golü bulunan Hatayspor forması giyen Boupendza’yla arasındaki farkı da 3’e indirdi. Bu sezon 19 gole direkt katkı yapan Aboubakar, bu alanda Süper Lig’in lideri durumunda.

Sezon başında sakatlığı nedeniyle soru işaretleri altında siyah-beyazlı kulüple sözleşme imzalayan 29 yaşındaki oyuncu, başarılı performansı ile Beşiktaş’ta ilk kez forma giydiği 2016-2017 sezonunu şimdiden geride bıraktı. O Sezon Süper Lig’de siyah-beyazlı formayla 27 maça çıkan Kamerunlu oyuncu, 12 gol ve 4 asistlik katkı sağlamıştı. Aboubakar, 5 sezon forma giydiği Porto’daki en iyi sezon performansına da ulaştı. 2017-2018’de Portekiz Ligi’den 28 maça çıkan Kamerunlu golcü, 15 gol ve asist ile takımının şampiyonluğuna önemli katkı sağlamıştı.

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Ghezzal da asistte zirvede

Beşiktaş’ın Gaziantep FK’yı 2-1 mağlup ettiği maçta Aboubakar’ın ilk golünde asisti yapan Ghezzal da ligdeki 11. asistine imza atarak, bu alanda zirvedeki yerini korudu. Aboubakar’ın ikinci golünün asistini yapan Larin de bu sezonki asist sayısını 4’e çıkardı. Ligde 13 golü bulunan Kanadalı oyuncu, toplamda 17 gole direkt etki etti.

SPOR Aboubakar, Beşiktaş'ı zirveye taşıdı



