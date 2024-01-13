|
Spor

Aboubakar'dan kötü haber

Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar, milli takım kampında sakatlandı. Tecrübeli futbolcunun sakatlığını ciddi olduğu bildirildi.

11:14 - 13/01/2024 السبت
Güncelleme: 11:24 - 13/01/2024 السبت
Yeni Şafak
Aboubakar, Kamerun Milli Takımı formasıyla 97 maça çıkıp 37 gol attı.
Aboubakar, Kamerun Milli Takımı formasıyla 97 maça çıkıp 37 gol attı.

Bugün başlayacak olan Afrika Uluslar Kupası öncesi Kamerun Milli Takımı'nda Vincent Aboubakar şoku yaşanıyor. Yıldız futbolcunun dün akşamki idmanda sakatlık yaşadığı bildirildi.


Kamerun basınına yansıyan haberlerde, 31 yaşındaki golcü oyuncunun sakatlığının ciddi olduğu ve turnuvayı kaçırabileceği ifade edildi.


Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan ve adı Brezilya ekibi Gremio ile anılan Aboubakar'ın sakatlığının olası transferini nasıl etkileyeceği merak konusu oldu.


Vincent Aboubakar, bu sezon Beşiktaş formasıyla 22 maça çıkıp 11 gol kaydetmişti.







#Kamerun Milli Takımı
#Afrika Uluslar Kupası
#Vincent Aboubakar
#Beşiktaş
قبل٪ s
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
GSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 1071 GSB personel alımı 2023 başvuru sonuçları belli oldu mu?