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Aboubakar'dan Beşiktaş itirafı: Neden sözleşme uzatmadı?

Beşiktaş ile sözleşmesi sona erdikten sonra Al Nasr ile anlaşan Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı takımdan ayrılık süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Aboubakardan Beşiktaş itirafı: Neden sözleşme uzatmadı?
Transfermarkt verilerine göre Aboubakar'ın güncel bonservis bedeli 10 milyon euro.

Geride bıraktığımız sezonu Beşiktaş'ta tamamlayan ve sözleşmesi bittikten sonra Suudi Arabistan takımlarından Al Nasr'a transfer olan Vincent Aboubakar, Arap basınına açıklamalarda bulundu.

"Teklif iyi değildi"

Beşiktaş'tan ayrılık süreci hakkında konuşan Aboubakar, "Kariyerimin en iyi dönemlerini Beşiktaş'ta yaşadım. Fakat Beşiktaş'ın sunduğu teklif benim için yeterli değildi. Bazen durumlar futbolcunun kontrolünden çıkabilir" ifadelerini kullandı.

"Yeni bir meydan okuma"

Beşiktaşlı taraftarlarla arasında çok iyi bir bağ olduğunu vurgulayan Kamerunlu golcü, sözleşmesi bittikten sonra birçok takımdan teklif aldığını söyledi. Aboubakar, "Çok fazla teklif vardı ama Al-Nasr'a transfer olmayı seçtim. Bazen yeni bir meydan okuma arıyoruz" dedi.

  • Aboubakar geride bıraktığımız sezonda 29 maçta, 16 gol ve 5 asistle oynadı.

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