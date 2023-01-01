Beşiktaş, sezon başında Burnley'den kiraladığı Wout Weghorst'un bir diğer İngiliz ekibi Manchester United'a transferi sonrası forvet arayışları hızlanırken, gündemin ilk sırasında yer alan Vincent Aboubakar için artık günleri sayıyor. Siyah beyazlılar, prensipte el sıkıştığı Kamerunlu golcünün kulübü Al Nassr ile olan sözleşmesini fesih etmesini bekliyor.





Önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelmesi bekleniyor





Suudi Arabistan ekibi ile sözleşmesini birkaç gün içerisinde feshetmesi beklenen Kamerunlu golcü, ardından İstanbul'a gelecek ve siyah-beyazlılar için sağlık kontrolünden geçerek resmi imzayı atacak. Al Nassr'ın dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katmasının ardından takımda fazla forma şansı bulamayacağını düşünen Aboubakar, son olarak yine Beşiktaş'ta bir dönem birlikte oynadıkları Talisca ile de soyunma odasında tartışmıştı. 30 yaşındaki oyuncunun, Al Nassr'dan ayrılmak istediği biliniyor.





Beşiktaş'ta 3.dönemi olacak





Aboubakar, siyah beyazlı takıma imza atarak Beşiktaş'taki üçüncü dönemini başlatmış olacak. Kamerunlu golcü daha önce 2016-2017 ve 2020-2021 sezonlarında siyah-beyazlı takımın formasını giymişti. 2016-17 sezonunda siyah beyazlı formayla 38 maça çıkan Aboubakar 19 gol atarken 4 de asist yapmıştı. Kamerunlu forvet, 202021 sezonunda ise 29 maça çıkarken, Beşiktaş'a 16 gol ve 5 asistlik katkı vermişti. Kamerunlu oyuncu, 2016-2017 ve 2020-2021 sezonlarında Beşiktaş ile Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşarken 2020-2021'de Türkiye Kupası'nı da kazandı.





Aboubakar'ın sözleşme detayları belli oldu





Aboubakar, siyah-beyazlı takıma transfer olursa 2016-17 sezonunda birlikte çalıştığı teknik direktör Şenol Güneş ile birlikte ikinci kez çalışmış olacak. Beşiktaş'ın, Kamerunlu oyuncu ile yıllık 2.5 milyon Euro'dan 2.5+1 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.





Suudi basını, Vincent Aboubakar'ın Al Nassr'dan ayrılacağını açıkladı pic.twitter.com/NbRzh2r8Sb — SPOR (@yenisafakspor) January 6, 2023



