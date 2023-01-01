|
Spor
Aboubakar İstanbul'a geliyor: Sözleşme detayları belli oldu
Beşiktaş, Wout Weghorst'un Manchester United'a transferi sonrası forvet arayışlarına hız verirken, prensipte anlaştığı eski golcüsü Vincent Aboubakar'ın kulübü Al Nassr ile sözleşmesini feshetmesini bekliyor. Kamerunlu golcünün transferinin bu hafta içinde bitmesi büyük olasılık. Ayrıca Aboubakar'ın sözleşme detayları da belli oldu. Peki Aboubakar, Beşiktaş'tan ne kadar ücret kazanacak?
Haber Merkezi
Haber Merkezi
10:25 . 17/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Aboubakar'ın gol sevinci

Aboubakar'ın gol sevinci

Beşiktaş, sezon başında Burnley'den kiraladığı Wout Weghorst'un bir diğer İngiliz ekibi Manchester United'a transferi sonrası forvet arayışları hızlanırken, gündemin ilk sırasında yer alan Vincent Aboubakar için artık günleri sayıyor. Siyah beyazlılar, prensipte el sıkıştığı Kamerunlu golcünün kulübü Al Nassr ile olan sözleşmesini fesih etmesini bekliyor.


Önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelmesi bekleniyor

Suudi Arabistan ekibi ile sözleşmesini birkaç gün içerisinde feshetmesi beklenen Kamerunlu golcü, ardından İstanbul'a gelecek ve siyah-beyazlılar için sağlık kontrolünden geçerek resmi imzayı atacak. Al Nassr'ın dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katmasının ardından takımda fazla forma şansı bulamayacağını düşünen Aboubakar, son olarak yine Beşiktaş'ta bir dönem birlikte oynadıkları Talisca ile de soyunma odasında tartışmıştı. 30 yaşındaki oyuncunun, Al Nassr'dan ayrılmak istediği biliniyor.


Beşiktaş'ta 3.dönemi olacak

Aboubakar, siyah beyazlı takıma imza atarak Beşiktaş'taki üçüncü dönemini başlatmış olacak. Kamerunlu golcü daha önce 2016-2017 ve 2020-2021 sezonlarında siyah-beyazlı takımın formasını giymişti. 2016-17 sezonunda siyah beyazlı formayla 38 maça çıkan Aboubakar 19 gol atarken 4 de asist yapmıştı. Kamerunlu forvet, 202021 sezonunda ise 29 maça çıkarken, Beşiktaş'a 16 gol ve 5 asistlik katkı vermişti. Kamerunlu oyuncu, 2016-2017 ve 2020-2021 sezonlarında Beşiktaş ile Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşarken 2020-2021'de Türkiye Kupası'nı da kazandı.


Aboubakar'ın sözleşme detayları belli oldu


Aboubakar, siyah-beyazlı takıma transfer olursa 2016-17 sezonunda birlikte çalıştığı teknik direktör Şenol Güneş ile birlikte ikinci kez çalışmış olacak. Beşiktaş'ın, Kamerunlu oyuncu ile yıllık 2.5 milyon Euro'dan 2.5+1 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.



#Beşiktaş
#Aboubakar
#Şenol Güneş
9 saat önce
default-profile-img
Aboubakar İstanbul'a geliyor: Sözleşme detayları belli oldu
"Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini güçlü şekilde destekliyoruz"
Bakanlıktan sosyal yardım alan çocuklara Kur'an kursu desteği
Kaymakamlık Özdağ’ın tweetini yalanladı
Çin: ABD Suriye'yi yağmalıyor
Konyaspor'da Aleksandar Stanojevic dönemi başladı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.