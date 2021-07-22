Acun Ilıcalı açıkladı: İşte yayında yaşanan krizin nedeni

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV ile deplasmanda oynadığı maçta yaşanan donmalar ve reklam panolarına dijital olarak illegal bahis sitelerinin reklamlarının yerleştirilmesi tepki çekmişti. Maçın yayıncısı olan TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, yaşananlar hakkında açıklama yaptı.

Sorunun kaynağının Hollanda yayıncısı olduğunu belirten Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"PSV - Galatasaray maçında TV’de yayınlanan sanal reklamlar ve yaşanan teknik sorun Hollandalı servis sağlayıcıdan kaynaklanmıştır. Uygulanan sanal reklamlar tamamen bilgimiz dışındadır. TV8’in bir gelir elde etmesi asla söz konusu değildir.

Bizim bu yayınla oynama, ekleme, değiştirme hakkımız yoktur. Gelen yayını üzerine sadece Türkçe seslendirme ekleyerek yayınlamak zorundayız.

Türkiye’de oynanan maçın yayın hakları nasıl Türk kulüplerininse, Hollanda’da oynanan maçın yayın hakları da onlara aittir. Bize gelen yayın sinyalini ilgili kulübün yayıncı firması sağlamaktadır. Yayıncılar farklı ülkelere farklı yayın sinyalleri gönderebilirler."

Türkiye’de oynanan maçın yayın hakları nasıl Türk kulüplerininse, Hollanda’da oynanan maçın yayın hakları da onlara aittir. Bize gelen yayın sinyalini ilgili kulübün yayıncı firması sağlamaktadır. Yayıncılar farklı ülkelere farklı yayın sinyalleri gönderebilirler. pic.twitter.com/Wo42XZOFVe REKLAM July 22, 2021