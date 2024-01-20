Süper Lig'in 21. haftasında Yukatel Adana Demirspor sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Adana Demirspor'un golünü 52. dakikada Emre Akbaba kaydederken, Ankaragücü'nün golünü ise 63. dakikada Pedrinho attı.

Alınan bu sonucun ardından ev sahibi ekip puanını 30'a, deplasman ekibi ise 25'e yükseltti. Gelecek hafta Adana Demirspor deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Ankaragücü ise evinde Karagümrük'ü konuk edecek.