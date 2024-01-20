|
Spor

Adana Demirspor 1-1 Ankaragücü (ÖZET)

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Yukatel Adana Demirspor, evinde karşılaştığı MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Adana Demirspor-Ankaragücü maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi
21:12 - 20/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Adana Demirspor-Ankaragücü maçından bir kare
Adana Demirspor-Ankaragücü maçından bir kare

Süper Lig'in 21. haftasında Yukatel Adana Demirspor sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Adana Demirspor'un golünü 52. dakikada Emre Akbaba kaydederken, Ankaragücü'nün golünü ise 63. dakikada Pedrinho attı.


Alınan bu sonucun ardından ev sahibi ekip puanını 30'a, deplasman ekibi ise 25'e yükseltti. Gelecek hafta Adana Demirspor deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Ankaragücü ise evinde Karagümrük'ü konuk edecek.




Adana Demirspor-Ankaragücü maçının özeti

10. dakikada Kitsiou'nun sağ kanattan yerden yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Bajic'in vuruşunda top kaleci Magomedaliyev'den geri döndü. Devam eden pozisyonda Magomedaliyev topa hakim oldu.


15. dakikada ceza sahası dışı sağ kanattan Akintola'nın sol ayakla sert şutunda kaleci Bahadır Han Güngördü topu kornere çeldi.


24. dakikada Bajic'in ceza sahası içinde sağ kanattan şutunda savunmada Cisse'ye çarpan top çok az farkla uzak direğin yanından kornere çıktı.


27. dakikada savunmanın arkasına atılan topla buluşan Akintola'nın ceza sahası içine ortasında Emre Akbaba'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Önce gol kararı veren hakem Arda Kardeşler, VAR'dan gelen tavsiye üzerine izlediği pozisyonda Akintola'nın topu önüne eliyle aldığı gerekçesiyle gol kararını iptal eti.


Müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.


52. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Yusuf Erdoğan’ın şutunda kaleci Bahadır’dan dönen topu Emre Akbaba tamamlayarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.1-0


58. dakikada Chatzigıovanis’in yerden ortasında ceza sahası içinde bulunan Maceda’nun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.


63. dakikada ceza yayında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Pedro Moreira sol taraftan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1


75. dakikada sağ kanattan ilerleyen Akintola, ceza sahası içinde bulunan Emre Akbaba’ya pasını aktardı. Emre’nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Bahadır’dan döndü. Pozisyonun devamında Akintola’nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.


Mücadele 1-1 sona erdi.


Adana Demirspor-Ankaragücü maç özeti




#Süper Lig
#Adana Demirspor
#MKE Ankaragücü
13 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Gram altın için zirve tahmini! Alım fırsatı denmişti ama... İşte 21 Ocak 2024 Pazar hafta sonu altın fiyatları alış-satış rakamları