Süper Lig'in 21. haftasında Yukatel Adana Demirspor sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Adana Demirspor'un golünü 52. dakikada Emre Akbaba kaydederken, Ankaragücü'nün golünü ise 63. dakikada Pedrinho attı.
Alınan bu sonucun ardından ev sahibi ekip puanını 30'a, deplasman ekibi ise 25'e yükseltti. Gelecek hafta Adana Demirspor deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Ankaragücü ise evinde Karagümrük'ü konuk edecek.
Adana Demirspor-Ankaragücü maçının özeti
10. dakikada Kitsiou'nun sağ kanattan yerden yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Bajic'in vuruşunda top kaleci Magomedaliyev'den geri döndü. Devam eden pozisyonda Magomedaliyev topa hakim oldu.
15. dakikada ceza sahası dışı sağ kanattan Akintola'nın sol ayakla sert şutunda kaleci Bahadır Han Güngördü topu kornere çeldi.
24. dakikada Bajic'in ceza sahası içinde sağ kanattan şutunda savunmada Cisse'ye çarpan top çok az farkla uzak direğin yanından kornere çıktı.
27. dakikada savunmanın arkasına atılan topla buluşan Akintola'nın ceza sahası içine ortasında Emre Akbaba'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Önce gol kararı veren hakem Arda Kardeşler, VAR'dan gelen tavsiye üzerine izlediği pozisyonda Akintola'nın topu önüne eliyle aldığı gerekçesiyle gol kararını iptal eti.
Müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
52. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Yusuf Erdoğan’ın şutunda kaleci Bahadır’dan dönen topu Emre Akbaba tamamlayarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.1-0
58. dakikada Chatzigıovanis’in yerden ortasında ceza sahası içinde bulunan Maceda’nun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
63. dakikada ceza yayında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Pedro Moreira sol taraftan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
75. dakikada sağ kanattan ilerleyen Akintola, ceza sahası içinde bulunan Emre Akbaba’ya pasını aktardı. Emre’nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Bahadır’dan döndü. Pozisyonun devamında Akintola’nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.
Mücadele 1-1 sona erdi.