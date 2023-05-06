Adana Demirspor-Alanyaspor
Süper Lig'in 33.haftasında Adana Demirspor sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip maçtan 4-2 galip ayrıldı. Akdeniz ekibi galibiyet serisini 5 maça çıkardı.
Adana Demirspor'un gollerini 18.dakikada Cherif, 45+5 ve 66.dakikalarda Belhanda ile 56.dakikada Yusuf Sarı attı. Konuk ekibin golleri ise 11.dakikada Koulouris ile 45+11.dakikada penaltıdan Efecan Karaca'dan geldi. Alınan bu sonuçla Adana Demirspor puanını 60'a çıkartırken, Alanyaspor ise 38 puanda kaldı. Gelecek hafta Adana Demirspor, Fatih Karagümrük'e konuk olurken, Alanyaspor ise Konyaspor'u ağırlayacak.
Adana-Demirspor-Alanyaspor maç özeti
11. dakikada Alanyaspor’un sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde yaşanan karambolde Efecan’nın kafayla içeriye çevirdiği topla buluşan Koulouris, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
18. dakikada Adana Demirspor’un kontratağında Rodrigues, soldan ilerleyerek rakip ceza sahasına ortasını yaptı. Topu önüne alan Cherif Ndiaye’nin vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1
42. dakikada sağ kanattan ceza sahasına sokulan Yusuf’un, sert şutunda top az farkla dışarı çıktı.
45+5. dakikada Adana Demirspor atağında rakip ceza sahasının sol köşesinde topla buluşan Onyekuru, müsait pozisyondaki Belhanda’yı gördü. Topu alan Belhanda, düzgün kontrolünün ardından plase bir vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi. 2-1
45+7. dakikada Koulouris’in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Semih Güler’in eline temas etmesi nedeniyle hakem Hüseyin Göçek, penaltı noktasını gösterdi.
45+11. dakikada beyaz noktanın başına geçen Efecan, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 2-2