Adana Demirspor'un gollerini 18.dakikada Cherif, 45+5 ve 66.dakikalarda Belhanda ile 56.dakikada Yusuf Sarı attı. Konuk ekibin golleri ise 11.dakikada Koulouris ile 45+11.dakikada penaltıdan Efecan Karaca'dan geldi. Alınan bu sonuçla Adana Demirspor puanını 60'a çıkartırken, Alanyaspor ise 38 puanda kaldı. Gelecek hafta Adana Demirspor, Fatih Karagümrük'e konuk olurken, Alanyaspor ise Konyaspor'u ağırlayacak.