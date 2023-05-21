Adana Demirspor'un golünü 19.dakikada Belhanda atarken, Beşiktaş'ın gollerini ise 45+4 ve 90+5.dakikalarda Aboubakar, 46.dakikada Gedson Fernandes ile 72.dakikada Cenk Tosun penaltıdan Cenk Tosun kaydetti. Alınan bu sonuçla Beşiktaş puanını 74'e çıkartırken, Adana Demirspor ise 63 puanda kaldı Beşiktaş gelecek hafta Kasımpaşa'ya konuk olurken, Adana Demirspor ise Başakşehir'i ağırlayacak.