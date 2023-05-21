Adana Demirspor-Beşiktaş
Adana Demirspor'un golünü 19.dakikada Belhanda atarken, Beşiktaş'ın gollerini ise 45+4 ve 90+5.dakikalarda Aboubakar, 46.dakikada Gedson Fernandes ile 72.dakikada Cenk Tosun penaltıdan Cenk Tosun kaydetti. Alınan bu sonuçla Beşiktaş puanını 74'e çıkartırken, Adana Demirspor ise 63 puanda kaldı Beşiktaş gelecek hafta Kasımpaşa'ya konuk olurken, Adana Demirspor ise Başakşehir'i ağırlayacak.
Adana Demirspor-Beşiktaş maç özeti
8. dakikada Fernandes’in verkaç ile ceza alanına girerek sol çaprazdan vuruşunda kaleci Ertaç meşin yuvarlağı kornere çeldi.
9. dakikada ceza sahasında topla buluşan Cenk Tosun’un sert şutunda kaleci Ertaç gole izin vermedi.
19. dakikada taç atışında topu alan Stambouli, ceza sahasına meşin yuvarlağı gönderdi. Colley’den seken top Belhanda’nın önünde kaldı. Belhanda’nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
31. dakikada Fernandes ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç’ta kaldı.
43. dakikada Rossier’in ortasında ceza sahası içinde Aboubakar’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
44. dakikada ceza sahasın içinde karambolde topla buluşan Cenk Tosun istediği vuruşu yapamazken, meşin yuvarlak kaleci Ertaç’ta kaldı.
45+4. dakikada Hadziahmetovic’in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Aboubakar topla buluştu. Aboubakar’ın sert şutunu çekerken, meşin yuvarlak kaleci Ertaç müdahalesine rağmen ağlara gitti. 1-1
46. dakikada sol kanattan topu alan Gedson Fernandes ceza sahası içine girip uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2
61. dakikada topla buluşan Yusuf Sarı, ceza sahası dışından sert vuruşunda top kaleci Mert Günok’ta kaldı.
70. dakikada Cherif Ndiaye’nin ceza sahası içerisinde Romain Saiss’e yaptığı müdahale sonrasında hakem Mustafa Kürşad penaltı noktasını gösterdi.
72. dakikada penaltıda topun başına geçen Cenk Tosun, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-3
90+2. dakikada Rodrigues’in geri pasında Ertaç topu uzaklaştırmak istediği sırada Gedson Fernandes yerde kaldı. Hakem Kürşad Filiz, VAR’ın uyarısıyla pozisyon tekrarını izledi ve penaltı kararı verdi.
90+5. dakikada penaltıda topun başına geçen Vincent Aboubakar meşin yuvarlağı ağlarla gönderdi. 1-4