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Adana Demirspor-Beşiktaş maçı hangi kanalda: Şifreli mi, şifresiz mi?

Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, Adana Demirspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Bu akşam saat 21.00'de başlayacak olan maçı hangi kanalın yayınlayacağı merak konusu olmuştu. Futbolseverler Adana Demirspor-Beşiktaş maçını şifresiz olarak izleyebilecek. Mücadeleye dair tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Adana Demirspor-Beşiktaş maçı hangi kanalda: Şifreli mi, şifresiz mi?
Adana Demirspor-Beşiktaş

Beşiktaş, yeni sezon öncesindeki ilk ciddi hazırlık maçına Adana Demirspor karşısında çıkıyor. Adana Demirspor-Beşiktaş maçı bu akşam saat 21.00'de başlayacak. Futbolseverler, Adana Demirspor-Beşiktaş maçını şifresiz olarak izleyebilecek. Adana Demirspor-Beşiktaş maçı A Spor ekranlarında yayınlanacak.

Mario Balotelli Beşiktaş maçında oynayacak mı?

Süper Lig'in yeni takımı Adana Demirspor, Younes Belhanda ve Mario Balotelli'yi kadrosuna katarak dikkatleri üzerine çekmişti. İki oyuncunun da Beşiktaş ile oynanacak hazırlık maçında sahada olması bekleniyor.

Beşiktaş'ın yeni transferleri Adana Demirspor maçında oynayacak mı?

Beşiktaş, yaz transfer döneminde Kenan Karaman, Salih Uçan, Valentine Rosier ve Mehmet Topal gibi isimleri kadrosuna kattı. Siyah beyazlılar da Mehmet Topal, Salih Uçan ve Kenan Karaman'ın ilk 11'de maça başlaması bekleniyor.

Adana Demirspor'un Beşiktaş maçı muhtemel 11'i;

  • Ferhat, Svensson, Rassoul, Tayyip, Kaan, Stambouli, Gökhan İnler, Belhanda, Akintola, Assombalonga, Balotelli

Beşiktaş'ın Adana Demirspor maçı muhtemel 11'i;

  • Utku, Necip, Vida, Mehmet Topal, Rıdvan, Josef, Salih Uçan, Atiba, Gökhan Töre, Nkoudou, Kenan

Adana Demirspor-Beşiktaş maçı seyircili mi oynanacak?

  • Adana'nın yeni stadında oynanacak karşılaşmaya stadyumun yarı kapasitesinde seyirci alınabilecek. Adana Demirspor-Beşiktaş maçını izlemeyek isteyen seyirciler 82 TL karşılığında stadyuma giriş yapabilecek.
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