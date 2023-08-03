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Spor

Adana Demirspor Cluj'u ağırlayacak

Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Adana Demirspor, 2. eleme turu rövanş maçında bugün CFR Cluj ile karşı karşıya gelecek.

09:59 . 3/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Adana Demirspor'un Avrupa'daki ilk golünü atan kaptan Stambouli, kulüp tarihine geçmişti.

Adana Demirspor'un Avrupa'daki ilk golünü atan kaptan Stambouli, kulüp tarihine geçmişti.

Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında bugün CFR Cluj'u ağırlayacak. Temsilcimiz, Romanya'da 1-1 biten maçın rövanşını taraftarının da desteğiyle kazanarak tur atlamayı hedefliyor.


Yeni Adana Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Mücadele TV8,5'tan canlı yayınlanacak.


Mavi-lacivertli ekipte transfer görüşmelerini sürdüren Henry Onyekuru ve Badou Ndiaye dışında eksik yok.


CFR Cluj, Romanya Ligi'nde bu sezon 3 maça çıktı. İlk 2 karşılaşmasını kazanan Cluj, evinde Craiova ile oynadığı son maçta 1-1 berabere kaldı.


Adana Demirspor rakibini geçmesi halinde 3. turunda Osijek (Hırvatistan)-ZTE FC (Macaristan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.


ADANA DEMİRSPOR-CLUJ
STAT:
Yeni Adana
SAAT:
21.00
YAYIN:
TV 8,5
HAKEM:
Nathan Verboomen (Belçika)
ADANA DEMİRSPOR:
Karacıc. Svensson, Gravillon, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Akintola, Belhanda, Cherif Ndiaye
TEKNİK DİREKTÖR:
Patrick Kluıvert
CLUJ:
Sava, Kresic, Ajeti, Morgan, Manea, Cvek, Tachtsidis, Avounou, Camora, Birligea, Yeboah
TEKNİK DİREKTÖR:
Andrea Mandorlini




#Konferans Ligi
#Adana Demirspor
#Cluj
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