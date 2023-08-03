Adana Demirspor'un Avrupa'daki ilk golünü atan kaptan Stambouli, kulüp tarihine geçmişti.
Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında bugün CFR Cluj'u ağırlayacak. Temsilcimiz, Romanya'da 1-1 biten maçın rövanşını taraftarının da desteğiyle kazanarak tur atlamayı hedefliyor.
Yeni Adana Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Mücadele TV8,5'tan canlı yayınlanacak.
Mavi-lacivertli ekipte transfer görüşmelerini sürdüren Henry Onyekuru ve Badou Ndiaye dışında eksik yok.
CFR Cluj, Romanya Ligi'nde bu sezon 3 maça çıktı. İlk 2 karşılaşmasını kazanan Cluj, evinde Craiova ile oynadığı son maçta 1-1 berabere kaldı.
Adana Demirspor rakibini geçmesi halinde 3. turunda Osijek (Hırvatistan)-ZTE FC (Macaristan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.