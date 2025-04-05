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Adana Demirspor Eyüpspor'a hazırlanıyor

Adana Demirspor Eyüpspor'a hazırlanıyor

14:505/04/2025, Cumartesi
AA
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Teknik dirketör Mustafa Alper Avcı, Adana Demirspor'un başında çıktığı 8 maçta galibiyetle tanışamadı.
Teknik dirketör Mustafa Alper Avcı, Adana Demirspor'un başında çıktığı 8 maçta galibiyetle tanışamadı.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Adana Demirspor'da gözler Eyüpspor maçının hazırlıklarına çevrildi. Mavi-lacivertli ekip, teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.


Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, dün oynanan Bellona Kayserispor maçında forma giyen oyuncular yenilenme antrenmanı gerçekleştirdi.


Diğer futbolcular da dar alanda 5'e 2 top kapma çalışması ve çift kale maçla idmanı tamamladı.


Antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.


Eyüpspor ile Adana Demirspor, ligin 31. haftasında 14 Nisan Pazartesi saat 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaşacak.









#Süper Lig
#Adana Demirspor
#Eyüpspor

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