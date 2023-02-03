Adana Demirspor-Fenerbahçe maçındaki pozisyonlar için eski hakemler ne dedi?

Erman Toroğlu: "

Mert Hakan eliyle mi koluyla mı aldı, yoksa net gol müydü? Buna VAR karar verdi. Hakem izlemeye gitmedi. Peki pozisyon yoruma açık mıydı, net miydi? O zaman sahada hakeme ne gerek var? Tribünden VAR'lar maçları idare etsinler."