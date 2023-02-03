Adana Demirspor-Fenerbahçe maçındaki pozisyonlar için eski hakemler ne dedi?

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Ali Palabıyık, Mert Hakan'ın golünü elle oynama nedeniyle iptal etti.
Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Adana Demrispor ile karşılaştı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Karşılaşmaya mücadelenin hakemi Ali Palabıyık ve VAR'da görevli Koray Gençerler'in kararları damga vurdu.
Mücadelede Fenerbahçe'nin Mert Hakan Yandaş ile bulduğu gol, elle oynama nedeniyle VAR kararıyla iptal edilirken, sarı-lacivertliler ayrıca 3 pozisyonda penaltı bekledi. Fakat hakem Ali Palabıyık, penaltı olmadığını ve oyunun devam etmesini istedi. Bu tartışmalı kararlar sosyal medyada gündem olurken, eski hakemler pozisyonları değerlendirdi.
Karşılaşmadaki tartışmalı pozisyonlar için eski hakemlerin yaptıkları yorumlar şu şekilde: