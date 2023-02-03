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Spor

Adana Demirspor-Fenerbahçe maçındaki pozisyonlar için eski hakemler ne dedi?

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadeleyi karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık ve VAR'da görevli Koray Gençerler'in kararları damga vurdu. Peki, Fenerbahçe-Adana Demirspor maçındaki pozisyonlar için eski hakemler ne dedi?

Haber Merkezi
Haber Merkezi
09:34 . 3/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Ali Palabıyık, Mert Hakan'ın golünü elle oynama nedeniyle iptal etti.

Ali Palabıyık, Mert Hakan'ın golünü elle oynama nedeniyle iptal etti.

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Adana Demrispor ile karşılaştı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Karşılaşmaya mücadelenin hakemi Ali Palabıyık ve VAR'da görevli Koray Gençerler'in kararları damga vurdu.


Mücadelede Fenerbahçe'nin Mert Hakan Yandaş ile bulduğu gol, elle oynama nedeniyle VAR kararıyla iptal edilirken, sarı-lacivertliler ayrıca 3 pozisyonda penaltı bekledi. Fakat hakem Ali Palabıyık, penaltı olmadığını ve oyunun devam etmesini istedi. Bu tartışmalı kararlar sosyal medyada gündem olurken, eski hakemler pozisyonları değerlendirdi.


Adana Demirspor-Fenerbahçe maçındaki pozisyonlar için eski hakemler ne dedi?

Karşılaşmadaki tartışmalı pozisyonlar için eski hakemlerin yaptıkları yorumlar şu şekilde:


Mert Hakan'ın iptal edilen golü:
Fırat Aydınus:
"İptal edilen golde net el kanıtı göremedim."
Bülent Yıldırım:
"Ele teması değişik açılardan taradığımda ispat edemiyorum. Kanıt olmadığı sürece VAR, sürece dahil olmalıydı. Dolayısıyla bu paylaşılmalı."
Deniz Çoban:
"Top düştükten sonra ele temas görüyorum. Görüşüm, doğru."
Erman Toroğlu: "
Mert Hakan eliyle mi koluyla mı aldı, yoksa net gol müydü? Buna VAR karar verdi. Hakem izlemeye gitmedi. Peki pozisyon yoruma açık mıydı, net miydi? O zaman sahada hakeme ne gerek var? Tribünden VAR'lar maçları idare etsinler."

Penaltı beklenen pozisyonlar:
Fırat Aydınus:
"25. dakikada Batshuayi'ye yapılan penaltı. Ayrıca ikinci yarıda Samet Akaydın'a yapılan hareket penaltı."
Bülent Yıldırım:
"Samet'in pozisyonu penaltı."
Deniz Çoban:
"Samet'in pozisyonuna penaltı verilmeliydi."

Kırmızı kartlar
Fırat Aydınus:
"Adana Demirspor'un ilk yarıda 9 kişi kalması gerekiyordu. Ndiaye ve Onyekuru. Ndiaye maçın başındaki tehlikeli hareket ve verilmeyen penaltıdan iki sarı kart. Onyekuru'nun Altay'a yaptığı sarı kart. Dolayısıyla iki kırmızı kart."






#Fenerbahçe
#Adana Demirspor
#Süper Lig
1 saat önce
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Adana Demirspor-Fenerbahçe maçındaki pozisyonlar için eski hakemler ne dedi?
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