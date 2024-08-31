Galatasaray, Trendyol Süper Lig 4. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
Mücadele saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Sarı-kırmızılılarda eşi doğum yapan Gabriel Sara ile sakatlığı bulunan Davinson Sanchez kadroda yer almıyor. Adana Demirspor'da ise eksik bulunmuyor.
ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER
Adana Demirspor: Deniz, Manev, Semih, Gravillon, Abdulsamet, Alioui, Maestro, Yusuf Sarı, Bünyamin, Yusuf Barası, Aymbetov.
Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.