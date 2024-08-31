Spor

Adana Demirspor - Galatasaray | Canlı skor - Canlı sonuç

Trendyol Süper Lig 4. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor'a konuk oluyor. Sarı-kırmızılılar galip gelerek ligde kayıpsız devam etmek istiyor. Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Adana Demirspor-Galatasaray maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

18:59 - 31/08/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY
ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 4. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.


Mücadele saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.


Sarı-kırmızılılarda eşi doğum yapan Gabriel Sara ile sakatlığı bulunan Davinson Sanchez kadroda yer almıyor. Adana Demirspor'da ise eksik bulunmuyor.


ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Adana Demirspor: Deniz, Manev, Semih, Gravillon, Abdulsamet, Alioui, Maestro, Yusuf Sarı, Bünyamin, Yusuf Barası, Aymbetov.

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.


ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY CANLI SKOR


TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU


#Galatasaray
#Adana Demirspor
#Trendyol Süper Lig
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İşte Türkiye'nin yaş ortalaması en yüksek ili: Ortanca yaş sınırı bu kez yükseldi! Kadın ve erkek nüfus ortalaması...