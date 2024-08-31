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Spor

Aslan Adana'da kükredi: Galatasaray deplasmanda farka koştu |ÖZET

Trendyol Süper Lig 4. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor'u 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri dakika 9' Kerem Aktürkoğlu, 18' Semih Güler (K.K), 31' Barış Alper Yılmaz, 37' Dries Mertens ve 60' Abdülkerim Bardakcı kaydetti. Adana Demirspor'un tek golünü 79. dakikada Gravillon (P) attı. Adana Demirspor-Galatasaray maçının özetine ve Süper Lig puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

23:41 - 31/08/2024 Cumartesi
Güncelleme: 23:43 - 31/08/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Sarı-kırmızılılar moral buldu.
Sarı-kırmızılılar moral buldu.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 4. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.


Sarı-kırmızılılar sahadan 5-1'lik skorla galip ayrılarak ligde 3'te 3 yaptı.


Galibiyeti getiren golleri dakika 9' Kerem Aktürkoğlu, 18' Semih Güler (K.K), 31' Barış Alper Yılmaz, 37' Dries Mertens ve 60' Abdülkerim Bardakcı kaydetti.


Adana Demirspor'un tek golünü 79. dakikada Gravillon (P) attı.


Fernando Muslera maçın 66. dakikasında Yusuf Sarı'nın penaltı vuruşunda gole izin vermedi. Deniz Dönmezer 90+1. dakikada Batshuayi'nin penaltısını kurtardı.


Ev sahibi ekipte Tolga Kalender, 90. dakikada VAR incelemesinin ardından direkt kırmızı kart gördü.


Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 9'a yaparak ikinci sıraya yükseldi. Adana Demirspor ise 1 puanla son sırada yer aldı.


Sarı-kırmızılılar milli ara sonrası sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.


ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

Adana Demirspor - Galatasaray maçının özetini izlemek için

ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY MAÇ SONUCU


TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU


#Galatasaray
#Adana Demirspor
#Trendyol Süper Lig
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