Galatasaray, Trendyol Süper Lig 4. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar sahadan 5-1'lik skorla galip ayrılarak ligde 3'te 3 yaptı.
Galibiyeti getiren golleri dakika 9' Kerem Aktürkoğlu, 18' Semih Güler (K.K), 31' Barış Alper Yılmaz, 37' Dries Mertens ve 60' Abdülkerim Bardakcı kaydetti.
Adana Demirspor'un tek golünü 79. dakikada Gravillon (P) attı.
Fernando Muslera maçın 66. dakikasında Yusuf Sarı'nın penaltı vuruşunda gole izin vermedi. Deniz Dönmezer 90+1. dakikada Batshuayi'nin penaltısını kurtardı.
Ev sahibi ekipte Tolga Kalender, 90. dakikada VAR incelemesinin ardından direkt kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 9'a yaparak ikinci sıraya yükseldi. Adana Demirspor ise 1 puanla son sırada yer aldı.
Sarı-kırmızılılar milli ara sonrası sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.