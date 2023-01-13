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Mert Çetin Adana Demirspor’da

Süper Lig ekibi Adana Demirspor, İtalya Serie A’da kiralık olarak Lecce forması giyen ve bonservisi Hellas Verona’da olan Mert Çetin’i kadrosuna kattı.

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Haber Merkezi DHA
Adana Demirspor hangi futbolcuyu transfer etti?
Mert Çetin

Süper Lig'de 4. sırada bulunan Adana Demirspor, transfer çalışmalarına devam ediyor

Samet Akaydın'ın yerine Mert Çetin

Geçtiğimiz günlerde başarılı defans oyuncusu Samet Akaydın'ı Fenerbahçe'ye gönderen Adana Demirspor bonservisi Hellas Verona'da olan Mert Çetin ile 1.5 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. Milli futbolcunun satın alma opsiyonu da bulunuyor. Türkiye’ye gelecek olan 26 yaşındaki futbolcu sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Süper Lig'de son olarak Kayserispor'da forma giymişti

Son olarak Serie A ekibi Lecce'de forma giyen Mert Çetin, sarı-kırmızılı ekiple sadece 1 maça çıktı. Ayrıca 26 yaşındaki defans oyuncusu geçen sezonun ikinci devresinde Kayserispor'da kiralık olarak forma giymişti ve 13 maçta 1 gol atma başarısı göstermişti.

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