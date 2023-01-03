Hulk Süper Lig yolunda: Anlaşma tamam

Yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettiren ve Balotelli ile yolların ayrılmasının ardından hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Adana Demirspor, bir dünya yıldızını daha kadrosuna katıyor.

Mavi Şimşekler, Brezilyalı Hulk ve takımı Atletico Mineiro ile yapılan görüşmelerde tüm koşullarda anlaşmaya vardı.

Hulk, transfer döneminin başlamasıyla birlikte Türkiye’ye gelerek resmi imzayı atacak.

Kariyerinde Porto ve Zenit gibi takımların formalarını giyen dünyaca ünlü futbolcu Hulk, toplamda çıktığı 687 maçta 369 gol atarken 197 de asist yapma başarısı gösterdi.

🎂 Hulk 36 yaşında!pic.twitter.com/isPR29OtMx — SPOR (@yenisafakspor) July 25, 2022

SPOR Jesus onay verdi: Milli oyuncu imzayı atıyor



