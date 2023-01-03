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Hulk Süper Lig yolunda: Anlaşma tamam

Adana Demirspor, Brezilyalı golcü Hulk ve kulübü Atletico Mineiro ile her konuda anlaştı. 36 yaşındaki yıldız futbolcunun, transfer döneminin başlamasının ardından Adana temsilcisine resmi imzayı atacağı bildirildi.

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Haber Merkezi İHA
Adana Demirspor Hulku transfer etti mi?
Hulk, Atletico Mineiro formasıyla çıktığı 114 maçta 65 gol attı.

Yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettiren ve Balotelli ile yolların ayrılmasının ardından hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Adana Demirspor, bir dünya yıldızını daha kadrosuna katıyor.

Mavi Şimşekler, Brezilyalı Hulk ve takımı Atletico Mineiro ile yapılan görüşmelerde tüm koşullarda anlaşmaya vardı.

Hulk, transfer döneminin başlamasıyla birlikte Türkiye’ye gelerek resmi imzayı atacak.

  • Kariyerinde Porto ve Zenit gibi takımların formalarını giyen dünyaca ünlü futbolcu Hulk, toplamda çıktığı 687 maçta 369 gol atarken 197 de asist yapma başarısı gösterdi.

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