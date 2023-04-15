Adana Demirspor-Kasımpaşa
Süper Lig'in 29. haftasında Adana Demirspor evinde Kasımpaşa'yı konuk etti. Ev sahibi ekip maçtan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı. Akdeniz ekibi evinde bu sezon hiç maç kaybetmedi.
Adana Demirspor'un gollerini 18 ve 21.dakikalarda Akintola , 27.dakikada Yusuf Sarı attı, 80.dakikada Cherif Ndiaye ve 90.dakikada penaltıdan Belhanda attı.
Alınan bu sonuçla birlikte Adana Demirspor puanını 51'e çıkartırken, Kasımpaşa 32 puanda kaldı. Adana Demirspor önümüzdeki hafta Konyaspor'a konuk olurken, Kasımpaşa ise Kayserispor deplasmanına gidecek.
Adana Demirspor-Kasımapaşa maç özeti
8. dakikada Belhanda’nın şık bir çalımla ceza sahası içerisine girip, yaptığı sert vuruşta kaleci Günay meşin yuvarlağı kornere çeldi.
11. dakikada Rodrigues’in soldan ceza sahası içerisine girip verdiği pasta topla buluşan Akintola’nın sert vuruşunda Djilobodji meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.
18. dakikada Yusuf’un ara pasıyla topla buluşan Akintola’nın sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
20. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde Fabiano’nun ters dokunuşunda Akintola ceza sahası içerisinde topla buluştu. Akintola’nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
26. dakikada Yusuf’un kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
27. dakikada Cherif Ndiaye’nin pasında topla buluşan Yusuf, topla beraber ceza sahası içerisine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0