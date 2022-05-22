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Adana Demirspor sezona farklı veda etti: Balotelli bir maçta 5 gol attı

Süper Lig'in 38’inci haftasında Adana Demirspor, sahasında Göztepe’yi 7-0 mağlup ederek sezonu galibiyetle kapattı. Ev sahibi ekibin galibiyet gollerini Balotelli (5), Erhun ve kendi kalesine Atakan kaydetti.

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Haber Merkezi DHA
Adana Demirspor sezona farklı veda etti: Balotelli bir maçta 5 gol attı
Mario Balotelli, Göztepe maçında 5 gol atma başarısı gösterdi.

Süper Lig’in 38. haftasında Adana Demirspor, evinde Göztepe’yi ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 7-0 ev sahibi takımın galibiyetiyle tamamlandı. Bu skorla mavi-lacivertli ekip 26 sene sonra çıktığı Spor Toto Süper Lig’i 9. sırada bitirdi.

Maçtan dakikalar;

8’inci dakikada Adana Demirspor’da atak geliştiren Vargas, pasını Yunus’a gönderdi. Yunus’un vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan kornere çıktı.

17’nci dakikada Adana Demirspor’da Balotelli, topu düzelterek vurdu ancak top kaleci Arda’da kaldı.

20’nci dakikada Adana Demirspor’da Gökhan, topu düzelterek sert vuruş yaptı. Kaleci Arda gole izin vermedi.

25’inci dakikada Adana Demirspor, Göztepe ceza sahasında baskı kurdu. Topla buluşan Balotelli, sert vurdu. Göztepe’de Atakan ters bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 1-0.

33’üncü dakikada Adana Demirspor’da Yunus’un pasıyla buluşan Balotelli’nin sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

36’ncı dakikada Adana Demirsporlu Mario Balotelli, Vargas’ın sol taraftan altıpasa doğru yaptığı ortada etkili bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 3-0.

44’üncü dakikada Adana Demirspor’da Yunus, pasını Balotelli’ye gönderdi. Balotelli’nin sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-0

45’inci dakikada Göztepe’de Efe'nin pasında Mihojevic topu ayağından kaçırdı. Pozisyonu takip eden Erhun araya girdi ve kaleci Arda’dan sıyrılıp topu ağlara gönderdi: 5-0.
Mücadelenin ilk yarısı Adana Demirspor’un 5-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

59’uncu dakikada Göztepe’de topla buluşan Efe, uzak köşeye doğru vurdu ancak top üstten auta çıktı.
61’inci dakikada Adana Demirspor’da Akintola, Balotelli’ye pasını gönderdi. Balotelli’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 6-0.

70’inci dakikada Adana Demirspor’da ceza yayı sol tarafından ceza sahasına giren Balotelli, Atakan'dan şık hareketlerle sıyrıldıktan sonra rabonayla uzak köşeye doğru bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 7-0

  • Karşılaşma Adana Demirspor’un 7-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.
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