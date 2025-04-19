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Adana Demirspor-Trabzonspor (CANLI)

Adana Demirspor-Trabzonspor (CANLI)

14:2719/04/2025, Cumartesi
G: 19/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan maçı bordo-mavililer 5-0 kazanmıştı.
Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan maçı bordo-mavililer 5-0 kazanmıştı.

Trabzonspor, Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Adana Demirspor'a konuk oluyor. Saat 16.00'da başlayacak mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirisiniz.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Yeni Adana Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayımlanacak.


Ligde geçen hafta Çaykur Rizespor'u sahasında 2-0 yenen bordo-mavililer, çıkışını Adana Demirspor'u karşısında sürdürmek istiyor.


Ligde 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda 39 puan toplayan 9. sıradaki Karadeniz ekibi, küme düşmesi kesinleşen son sıradaki rakibini karşısında 3 puanla dönmeyi hedefliyor.


Trabzonspor'da Denis Draguş, Hüseyin Türkmen, Serdar Saatçı ve Onuralp Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor.


Maçın 11'leri

Adana Demirspor:
Vedat, Tolga, Burhan, Samet, Osman, Arda Okan, Tayfun, İzzet, Bünyamin, Ozan, Abat.
Trabzonspor:
Uğurcan, Savic, Batagov, Mustafa, Malheiro, Jabol, Mendy, Cham, Cihan, Visca, Banza.


#Süper Lig
#Trabzonspor
#Adana Demirspor
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