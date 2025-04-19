Trabzonspor, Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Adana Demirspor'u deplasmanda tek golle mağlup etti. Bordo-mavililere 3 puanı getiren gol Simon Banza'dan geldi. Adana Demirspor-Trabzonspor maç özetine haberimiz içerisinde yer alan link üzerinden ulaşabilirsiniz.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaştı. Yeni Adana Stadı'nda oynanan maçı, hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetti.
Geçen hafta Çaykur Rizespor'u sahasında 2-0 yenen bordo-mavililer, çıkışını Adana Demirspor'u karşısında da sürdürdü. Mücadeleyi 1-0 kazanan Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 45. dakikada Simon Banza kaydetti.
Bordo-mavililerde Denis Draguş, Hüseyin Türkmen, Serdar Saatçı ve Onuralp Çevikkan sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemedi.
Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, bu galibiyetin ardından puanını 42'ye yükseltti. Küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor ise eksi 2 puanda kaldı.
7.dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Muhammed Cham, altıpas üzerinden vuruşunu yaptı, savunma araya girerek tehlikeyi önledi.
22.dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ozan Demirbağ'ın yakın mesafeden yaptığı şuta Trabzonspor savunması engel oldu.
45.dakikada Simon Banza, kornerden gelen topa yaptığı kafa vuruşuyla Trabzonspor'u öne geçiren golü kaydetti. 0-1
Mücadelenin ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
54.dakikada ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Ozan Tufan tarafından çekilen şut kaleyi bulmadı.
66.dakikada ceza sahası sağ iç çaprazında Simon Banza tarafından çekilen şut auta gitti.
67.dakikada Simon Banza, altıpas üzerinden vuruşunu yaptı, top dışarı çıktı.
88.dakikada altıpas içerisinden Tolga Kalender tarafından çekilen az farkla auta çıktı.
90.dakikada Maestro, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yaptı, top dışarı çıktı.
Trabzonspor, maçı 1-0 kazandı.