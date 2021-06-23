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Adana Demirspor’da Balotelli defteri kapandı

Süper Lig’in yeni ekiplerinden Adana Demirspor’da Başkan Murat Sancak, Mario Balotelli ile anlaşamadıklarını açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Adana Demirspor’da Balotelli defteri kapandı
Balotelli şu an serbest oyuncu statüsünde yer alıyor

TFF 1. Lig’i lider tamamlayarak Süper Lig’e yükselen Adana Demirspor’da transfer çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 1 aydır adı mavi-lacivertli kulüple anılan Mario Balotelli transferi gerçekleşemedi.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Evet arkadaşlar Balotelli ile ilgili arzumuz, isteğimiz menajerin talepleri nedeniyle gerçekleşmedi. Başka alternatiflere bakıyoruz, bu nedenle bu konuyu kapatalım” ifadelerini kullandı.

Başkan Sancak'ın twiti
Başkan Sancak'ın twiti

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