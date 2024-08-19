Adana Demirspor'da işler yolunda gitmiyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Süper Lig’e çıktığı 2021-2022 sezonundan bu yana en kötü lig başlangıcını gerçekleştirdi.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Fenerbahçe’ye 1-0 kaybeden mavi-lacivertli ekip, ligin 2. haftasında ise evinde ağırladığı Çaykur Rizespor’a 2-1 mağlup oldu. Bu skorla birlikte Adana Demirspor, Süper Lig’e yükseldiği 2021-2022 sezonundan bu yana en kötü lig başlangıcını gerçekleştirmiş oldu.