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Spor

Adana Demirspor'da işler yolunda gitmiyor

Adana Demirspor, Süper Lig’e yükseldiği 2021-2022 sezonundan bu yana en kötü lig başlangıcını gerçekleştirdi. Oynadığı iki maçta da sahadan yenik ayrılan mavi-lacivertli ekip, ligde 19. sırada yer alıyor.

11:49 - 19/08/2024 Pazartesi
IHA
Adana Demirspor iki haftayı boş geçti.
Adana Demirspor iki haftayı boş geçti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Süper Lig’e çıktığı 2021-2022 sezonundan bu yana en kötü lig başlangıcını gerçekleştirdi.


Ligin ilk haftasında deplasmanda Fenerbahçe’ye 1-0 kaybeden mavi-lacivertli ekip, ligin 2. haftasında ise evinde ağırladığı Çaykur Rizespor’a 2-1 mağlup oldu. Bu skorla birlikte Adana Demirspor, Süper Lig’e yükseldiği 2021-2022 sezonundan bu yana en kötü lig başlangıcını gerçekleştirmiş oldu.


Adana temsilcisi, 2021-2022 sezonunun ilk 2 haftasında 1 puan, 2022-2023 sezonunun ilk 2 haftasında 6 puan, geçtiğimiz sezonun ilk 2 haftasında ise 4 puan toplamıştı.


TFF 1. Lig’de 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Adana Demirspor, 26 yıl aradan sonra 2021-2022 sezonunda Süper Lig’e geri dönmüştü.





#Adana Demirspor
#Süper Lig
#Rizespor
#Fenerbahçe
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