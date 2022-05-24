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Adana Demirspor'dan Mancini'ye Balotelli tepkisi: "Şimdi değilse ne zaman?"

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor Kulübü, sosyal medya hesabından Mario Balotelli’nin milli takıma çağrılmamasının ardından, “Balotelli’nin İtalya Milli Takımı’na seçilmeyişini hayretle karşılıyoruz” açıklamasını yaptı.

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Haber Merkezi İHA
Adana Demirspordan Manciniye Balotelli tepkisi: Şimdi değilse ne zaman?
Balotelli, ligin son maçında Göztepe kalesine 5 gol birden attı.

Adana Demirspor, 55 puan toplayarak Süper Lig'i 9. sırada tamamladı. Takımın İtalyan golcüsü Mario Balotelli de bu sezonu 31 maçta 18 golle tamamladı ve gol krallığında Hatayspor forveti Ayoub El Kaabi ile beraber 2. oldu.

Mario Balotelli’nin İtalya Milli Takımı’na çağrılmamasının ardından Adana Demirspor Kulübü, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

‘Ne Zaman?’ başlığıyla yapılan paylaşımda, “Kariyerinin en golcü ikinci sezonunu geçiren, Türkiye’deki tutumu ve performansı ile örnek olan Mario Balotelli’nin İtalya Milli Takımı’na seçilmeyişini hayretle karşılıyoruz ve soruyoruz; şimdi değilse, ne zaman" ifadelerine yer verildi.

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