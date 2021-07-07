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Adana Demirspor'dan Mario Balotelli paylaşımı

Süper Lig'in yeni takımı Adana Demirspor flaş bir transferi duyurmaya hazırlanıyor. Adana temsilcisi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftarlarını heyecanlandırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Adana Demirspordan Mario Balotelli paylaşımı
Mario Balotelli, son olarak İtalya Serie B'de forma giymişti.

Adana Demirspor, İtalyan futbolcu Mario Balotelli'nin transferini duyurmaya hazırlanıyor. Golcü futbolcu ile büyük ölçüde anlaşan ve yıldız ismi İstanbul'a davet eden Adana kulübü, sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşım yaptı.

'İki deli bir araya gelmemeliydik' şarkısını Twitter hesabından paylaşan Adana Demirspor sosyal medya hesabı, transferi müjdelerken futbolseverleri de heyecanlandırdı.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, transfere dair yaptığı açıklamada, "Mario Balotelli ile %85 oranında anlaştık. Gelmek istediğini ifade etti. Önümüzdeki hafta Türkiye'ye gelecek. Biz Adanalıyız, biz de deliyiz kimse merak etmesin biz onu yönetiriz. Vereceğimiz paranın yarısını sponsorlar karşılayacak" ifadelerini kullanmıştı.

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