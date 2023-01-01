Adana Demirspor'dan sürpriz hamle: Balotelli geri dönüyor

2022/23 sezonunun başında Trendyol Süper Lig ekibi Yukatel Adana Demirspor'dan ayrılan ve İsviçre Ligi ekiplerinden Sion'a transfer olan Mario Balotelli hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Sözleşmesini feshetti

Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgiye göre 33 yaşındaki İtalyan santrfor, Sion ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşma ile feshetti.

Bu gelişme sonrası Balotelli, 3 yıl sonra tekrar kulüpsüz kaldı. Oyuncu son olarak 2020/21 sezonunda Brescia forması giydikten sonra kulüpsüz kalmış, aynı sezonun kış transfer döneminde Monza ile sözleşme imzalamıştı.

Adana Demirspor gündemine aldı

Adana Demirspor, Cherif Ndiaye'nin ayrılığı sonrası başlayan forvet arayışlarında sürpriz bir hamle yaptı. Mavi Şimşekler'in Mario Balotelli'yi gündemine aldığı belirtildi.





Yukatel Adana Demirspor forması ile çıktığı 35 maçta 19 gol ve 7 asistlik performans gösteren Balotelli, sonrasında transfer olduğu Sion'da ise yaşadığı sorunlar sebebiyle 19 maçta forma giymiş, 6 gol atmıştı.







